Call of Duty: Black Ops 4 – Alle Informationen zur Blackout-Beta

Nachdem die „Call of Duty: Blackout-Beta“ einen guten Start auf der PlayStation 4 hinlegen konnte, dürfen sich nun auch PC- und Xbox One-Spieler über den Start der Private Beta freuen. Alle Informationen findet ihr bei uns!

Nachdem die „Call of Duty: Blackout-Beta“ einen guten Start auf der PlayStation 4 hinlegen konnte, dürfen sich nun auch PC- und Xbox One-Spieler über den Start der Private Beta freuen. Diese startete auf beiden Plattformen am 14. September um 19:00 Uhr und endet am 17. September um die gleiche Zeit. Auch PC-Spieler, die Black Ops 4 nicht vorbestellt haben, können seit dem 15. September Blackout ausgiebig testen.

Zeitplan der Blackout Private Beta für Xbox One und PC:

Freitag, 14. September um 19 Uhr – Montag, 17. September um 19 Uhr (Xbox One, PC)

Samstag, 15. September um 19 Uhr – Montag, 17. September um 19 Uhr (nur offene PC-Beta)

Während der gesamten Betaphase berücksichtigt Treyarch das Feedback der Spieler und reagiert mit regelmäßigen Updates, sodass einem reibungslosen Start des Spiels am 12. Oktober nichts im Wege steht.