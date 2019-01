Community Event beschert euch Shiny Barschwa in Pokémon Go

Pokémon Go Trainer aufgepasst! 3 Stunden habt ihr demnächst Zeit um euch der begrenzten Forschung zu widmen. Nicht nur, dass ihr dadurch die Gelegenheit bekommt vieles interessantes über das unscheinbare Wasser-Pokémon Barschwa zu erfahren, mit etwas Glück fangt ihr so sogar ein Shiny Barschwa.

Bei der begrenzten Forschung in Pokémon Go müsst ihr bestimmte Aufgaben an Pokéstops erfüllen. Dafür müsst ihr einfach nur nur die Drehscheiben an den PokéStops in eurer Nähe anstoßen. Ihr habt 3 Stunden für diese Art der Feldforschung Zeit und trefft in dieser Zeit auch auf das Wasser-Pokémon Barschwa, um welches es sich bei diesem Event dreht.

Mit etwas Glück stoßt ihr sogar auf ein Shiny Barschwa, welches ihr in weiterer Folge auch fangen könnt. Wem das Pokémon nicht direkt anspricht, der kann dafür über eine Weiterentwicklung zu dem wesentlich niedlicheren Milotic nachdenken. Ein solches in seiner Pokémon Go Sammlung zu haben kann sich definitiv sehen lassen.

Eventzeitraum

Durch den sehr kleinen Zeitraum in dem das Event stattfindet, sollten echte Fans vorausplanen. Beginn ist am 19.Januar um 11:00 Uhr und geht bis genau 14:00 Uhr (GMT +1). Drei Stunden sind zwar wirklich nicht lang, dafür trefft ihr in dieser Zeit auf wesentlich mehr Barschwa als dies normal der Fall ist.

Erzählt uns, ob es euch gelungen ist ein Shiny Barschwa zu fangen. Wir werden auf jeden Fall auf die Jagd gehen.