Cyberpunk 2077 in Kooperation mit Warner Bros.

CD Projekt Red hat bereits mit dem Witcher Franchise gezeigt, was sie können. Cyberpunk 2077 ist ihr kommendes Projekt, welches bereits jetzt von vielen sehnsüchtig erwartet wird.

Mit Warner Bros. Interactive Entertainment soll zumindest in Nord Amerika als Publisher fungieren. Diese Zusammenarbeit hat bereits bei The Witcher 2: Assassins of Kings und The Witcher 3: Wild Hunt sehr gut funktioniert.

Cyberpunk 2077 ist ein Open-World RPF welche in einer gefährlichen Metropole im Jahr 2077 angesiedelt ist. Die Story dreht sich um V, einem Söldner auf dem Vormasch in einer Welt voller cyberkriminellen Street Warrior, technisch versierten Netrunnern und vereinigten Life-Hackern. Gespickt mit Wahlmöglichkeiten und Konsequenzen muss sich der Spieler schwierigen Entscheidungen stellen.

Cyberpunk 2077 wird (laut Gerüchten möglicherweise schon 2019) auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen.