“Dare Devils of Destruction” ab sofort für Just Cause 4 erhältlich

Square Enix gibt bekannt, dass der erste große DLC zu Just Cause 4 mit dem Titel “Dare Devils of Destruction” ab sofort für euch verfügbar ist.

Dare Devils of Destruction lässt das Herz aller Freunde von Geschwindigkeit und Zerstörung höher schlagen, wenn sich Rico mit den Gangs von Solís anlegt und an tödlichen Rennen und Destruction Derbys teilnimmt. Worum geht es in diesem DLC? Rico Rodriguez bereitet sich für die adrenalinreichen Abenteuer in Trümmer-Teufelskerle vor. Klemmt euch in diesem ersten DLC hinter das Steuer eines von vielen waffenfähig gemachten Fahrzeugen und zerlegt in drei explosiven Herausforderungen rivalisierende Gangs. Lasst ordentlich Gummi auf der Straße und sorgt für Altmetall, um dieses Fahrzeugchaos gebührend zu feiern.

In “Dare Devils of Destruction” warten insgesamt 15 explosive Missionen und drei Modi auf euch – Überleben, Rennen und Randale. Der DLC für Just Cause 4 ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC.