Das sind die Nintendo Switch Highlights für das Jahr 2019

2018 war für die Nintendo Switch ein sehr erfolgreiches Jahr und die Fans konnten sich an Spielen wie zum Beispiel Donkey Kong, Kirby, Captain Toad, Mario Party, Octopath Traveler und Super Smash Bros erfreuen. Welche Highlights das Jahr 2019 für euch parat hat, erfährt ihr hier bei uns!

Yoshis Crafted World (29. März 2019)

Führt Yoshi durch ein neues Abenteuer, welches die Konventionen von seitlich scrollenden Jump’n’Run-Abenteuern komplett auf den Kopf stellt! Erkundet eine Welt aus Bastelmaterialien, die einem Schaukasten gleicht, in der jeder Level neben der typischen Vorderseite auch eine Rückseite besitzt, die jede Menge Überraschungen bietet. Ungewöhnliche Objekte finden sich überall in der Landschaft. Ein gut platziertes Ei kann hier neue Wege öffnen. Erkundet jeden noch so kleinen Winkel, um versteckte Sammelgegenstände zu finden und bahnt euch als Yoshi einen Weg ins Ziel. Ihr könnt euch sogar mit einem Freund im lokalen Koop-Modus für zwei Spieler zusammentun.

Luigis Manson 3 (2019)

Der Trailer zu Luigi’s Manson 3 ist recht kurz, verrät aber beim genauen Hinschauen schon ziemlich viel zum kommenden Adventure. Neben der HD-Optik scheint die Atmosphäre nochmal dichter zu sein als bei den Vorgängern, wo sie aber auch schon hervorragend war. Einige Fragen sind zwar noch offen, aber diese wird Nintendo sicherlich demnächst beantworten.

Town (2019)

Die Geschichte spielt in einem Dorf. Unter dem Schutz eines großen Schlosses lebten die Dorfbewohner in Frieden. Doch eines Tages erschienen plötzlich Monster… Die ganze Geschichte spielt sich in einem einzigen Dorf ab. Verteidigt euch gegen eindringende Monster und nutzt im Kampf strategisch geschickte Befehle. Wenn es die Situation erfordert, könnt ihr weitere Dorfbewohner herbeirufen, um große Gefahren zu überwinden. Welches Geheimnis verbirgt dieses Dorf?

Team Sonic Racing (21. Mai 2019)

Team Sonic Racing ist eine rasante Mischung aus Arcadespiel und wettkampforientiertem Rennspaß. Verbünden Sie sich in intensiven Mehrspieler-Rennen mit Ihren Freunden! Arbeiten Sie als Team und sichern Sie sich den Sieg, indem Sie Power-Ups und Turbos miteinander teilen. Der Rennstil liegt in Ihren Händen: Wählen Sie zwischen 3 einzigartigen Charaktertypen und schalten Fahrzeugteile frei, mit denen Sie das Rennerlebnis nach Ihrem Geschmack anpassen können.

Doom Eternal (2019)

Mit überarbeiteter Rüstung und einem kompletten Arsenal neuer Ausrüstungen setzt ihr euren Kampf gegen die Horden der Hölle auf der Erde fort. Nehmt es mit doppelt so vielen Dämonen auf, darunter Fanlieblinge wie die Archviles, der Schmerzelementar und der Arachnotron.

Animal Crossing (2019)

In Animal Crossing für die Nintendo Switch übernehmen wir die Kontrolle über einen menschenähnlichen Avatar, welcher in ein von sprechenden Tieren bewohntes Dorf zieht. Wir bekommen von Tom Nook ein kleines Haus zur Verfügung gestellt und müssen als Bürgermeister die Geschäfte des Dorfes verwalten. Zusätzlich zum Management können wir beispielsweise unser Haus ausbauen, mit anderen Bewohnern interagieren, an Festen teilnehmen, und natürlich viele Objekte sammeln.

Demon X Machina (2019)

An Bord des Arsenal-Kampfanzugs müsst ihr in diversen Missionen alles daran setzen, die Pläne eurer Gegner zu vereiteln. Das Arsenal kann mit einer Reihe an Waffen ausgestattet werden, darunter auch Waffen, die bei gefallenen Gegnern gefunden wurden. Die Waffen lassen sich beliebig auswechseln und bieten euch so die Flexibilität, eure Strategie an jede Situation anzupassen.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (2019)

Die Marvel Ultimate Alliance -Serie meldet sich zum ersten Mal seit zehn Jahren mit einem neuen Action-Rollenspiel zurück – exklusiv für Nintendo Switch. Bildet euer ultimatives Team aus einer riesigen Auswahl von Marvel-Superhelden, darunter die Avengers, Guardians of the Galaxy, X-Men und mehr. Schließt euch mit euren Freunden zusammen, um den wahnsinnigen Titanen Thanos und seine unbarmherzigen Kriegsmeister, die Black Order, aufzuhalten und die Galaxie vor der Zerstörung zu bewahren.

Mortal Kombat 11 (23. April)

Mortal Kombat ist zurück! Neben Xbox One und PlayStation 4 können auch endlich Switch-Besitzer in den Ring steigen. Besser als je zuvor beschreitet Mortal Kombat 11 die nächste Stufe der Evolution. Kämpfer lassen individualisieren und spiegeln so die Vorlieben der Spieler wieder. Die neue Grafik-Engine präsentiert jeden knochenbrechenden Augenblick so intensiv, dass ihr diesen förmlich spüren könnt.

 

Welche Spiele könnten noch erscheinen?

Selbstverständlich gibt es noch einige Spiele, welche zwar noch kein Erscheinungsdatum bekommen haben, aber dennoch im Jahr 2019 kommen könnten. Dazu zählen Highlights wie zum Beispiel Pokémon, Bayonetta 3, Metroid Prime 4 und Yo-Kai Watch 4.