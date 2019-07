ESL One Cologne 2019 – Infos, Teams, Streams, uvm.

Die ESL One Cologne lockt Counter Strike-Fans am ersten Juli-Wochenende 2019 erneut in die Lanxess Arena. Bereits zum wiederholten Male findet in Köln, der Ursprungs-Stadt der ESL, nämlich eines der größten CS-Turniere statt und das Publikum rastet aus, wenn sich die besten Counter Strike-Spieler der Welt duellieren.

Spannung in Köln

Um die Jahrtausendwende startete die Electronic Sports League mit kleinen Online-Turnieren. Mittlerweile sind es stadionfüllende Events, die von der ESL organisiert werden. Die Professionalisierung des E-Sport ist nicht mehr zu leugnen – Videospiele sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Bereits im Vorjahr war die ESL One Cologne komplett ausverkauft – und auch 2019 besuchen 15.000 Gamer aus aller Welt täglich das Stadion, um ihre Teams anzufeuern und die Stimmung in Köln zu feiern. Während der zwischen 2. und 4. Juli 2019 ausgetragenen Qualifikationsspiele, die hinter den Kulissen stattfanden, wurden die anfänglich 16 Starter-Teams auf nur noch sechs reduziert.

We'll be welcoming 15.000 fans to the LANXESS Arena this week😍#ESLOne Cologne 2019 is officially SOLD OUT for the FOURTH YEAR IN A ROW 🙌 pic.twitter.com/TKAQVQ2qm0 — ESL Counter-Strike (@ESLCS) July 3, 2019

Die Teams

Gruppe A

FaZe (Europa) – Team: rain, NiKo, GuardiaN, olofmeister, NEO

– Team: rain, NiKo, GuardiaN, olofmeister, NEO Mousesports (Europa) – Team: ChrisJ, ropz, karrigan, woxic, frozen

– Team: ChrisJ, ropz, karrigan, woxic, frozen NRG Esports (USA) – Team: Brehze, CeRq, Ethan, tarik, stanislaw

– Team: Brehze, CeRq, Ethan, tarik, stanislaw Renegades (Australien) – Team: AZR, jks, jkaem, Liazz, Gratisfaction

– Team: AZR, jks, jkaem, Liazz, Gratisfaction Team Liquid (USA) – Team: nitr0, EliGE, Twistzz, NAF, Stewie2K

– Team: nitr0, EliGE, Twistzz, NAF, Stewie2K FURIA Esports (Brasilien) – Team: yuurih, arT, VINI, KSCERATO, ablej

– Team: yuurih, arT, VINI, KSCERATO, ablej MVP PK (Korea) – Team: zeff, XigN, xeta, stax, KSK

– Team: zeff, XigN, xeta, stax, KSK Natus Vincere (Russland) – Team: s1mple, electronic, flamie, Zeus, Boombl4

Gruppe B

Astralis (Dänemark) – Team: device, dupreeh, Xyp9x, gla1ve, Magisk

– Team: device, dupreeh, Xyp9x, gla1ve, Magisk BIG (Deutschland) – Team: gob b, tabseN, tiziaN, XANTARES, denis

– Team: gob b, tabseN, tiziaN, XANTARES, denis ENCE (Finnland) – Team: allu, Aleksib, sergej, Aerial, xseveN

– Team: allu, Aleksib, sergej, Aerial, xseveN Fnatic (Schweden) – Team: KRiMZ, JW, Xizt, twist, Brollan

– Team: KRiMZ, JW, Xizt, twist, Brollan MIBR (Brasilien) – Team: FalleN, fer, coldzera, TACO, LUCAS1

– Team: FalleN, fer, coldzera, TACO, LUCAS1 Ninjas in Pyjamas (Schweden) – Team: f0rest, GeT_RiGhT, REZ, Lekr0, Plopski

– Team: f0rest, GeT_RiGhT, REZ, Lekr0, Plopski Team Vitality (Frankreich) – Team: NBK-, apEX, RpK, ZywOo, ALEX

– Team: NBK-, apEX, RpK, ZywOo, ALEX Heroic (Dänemark) – Team: es3tag, friberg, blameF, stavn, NaToSaphiX

Turnierverlauf

Am Freitag den 5. Juli 2019 finden nun die beiden Viertelfinalspiele der ESL One Cologne 2019 zwischen NRG Esports und Team Vitality bzw. NAVI.GG.BET und Ninjas in Pyjamas statt. Die Sieger der Matches treten am darauffolgenden Samstag gegen die Favoriten Astralis bzw. Team Liquid an. Das Finale der zwei verbleidenden CS-Teams findet dann am Sonntag statt. Gespielt wird um Ruhm, Ehre und 300.000 US$ Preisgeld. Während Viertel- und Halbfinalspiele im Best of 3-Modus gespielt werden, wird der Sieger im Finale in einem mehrere Stunden andauernden Best of 5-Modus entschieden. So kann ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis garantiert werden. Eine aktuelle Übersicht der Matches findet ihr auf der Website der ESL.

ESL One Cologne 2019 Livestreams

Wer nicht vor Ort sein kann, hat natürlich dennoch die Möglichkeit, die Spiele live mitzuerleben. Livestreams werden wie gewohnt auf YouTube und Twitch bereitgestellt. Außerdem hat Streaming-Anbieter Dazn das Turnier in ihr Portfolio aufgenommen. Wer über ein Abo verfügt, das zum Preis von 10€ pro Monat zu haben ist, kann die ESL One Cologne 2019 ebenfalls live mitverfolgen.