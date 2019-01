Etrian Odyssey Nexus – Dungeon-Crawler erscheint im Februar

Die Dungeon-Crawler Spielserie Etrian Odyssey ist unter den Genrefans wohl bekannt. Im Februar feiert sie mit Etrian Odyssey Nexus noch einen letzten Release auf dem Nintendo 3DS. Und für einen guten Abschluss auf dem 3DS gibt es in Etrian Odyssey Nexus von allem was man an Etrian Odyssey liebt noch viel mehr. Obendrein gibt es ein Gratis Home-Menü-Design für den Nintendo 3DS

In Etrian Odyssey stellt ihr ein Team aus unterschiedlichen Kämpferklassen zusammen und geht auf Erkundungstour. Jede Klasse hat ihre eigenen besonderen Fähigkeiten und trägt damit zum Überleben eurer Gruppe bei. Während ihr in der Egoperspektive verwinkelte Dungeons durchsucht, müsst ihr auf dem 3DS nicht nur selbst eure Karte anfertigen, sondern auch taktieren wann ihr euch in Kämpfe oder unerforschtes Terrain stürtzt. Im Kampf spielt ihr dann in klassischer rundenbasierter Strategie eines Dungeon-Crawlers. Das Spielprinzip ist bewährt und bietet gleichzeitig in jedem Etrian Odyssey Teil auch etwas neues.

Etrian Odyssey Nexus

In der Stadt Marginia könnt ihr eure Gruppe managen, Aufträge annehmen und Ausrüstung kaufen. Dann geht es los in die Labyrinthe von Lemuria. Da Etrian Odyssey Nexus das umfangreichste Etrian Odyssey werden soll, sind die Labyrinthe noch größer als man es bereits geewohnt ist. Außerdem gibt es insgesamt 19 unterschiedliche Charakterklassen, von denen manche euch bereits bekannt sein dürften. Obwohl Etrian Odyssey Nexus ein Spiel für Genrefans ist, darf man auch als Neueinsteiger einen Blick wagen. Denn es wird unterschiedliche Schwierigkeitsgrade geben und somit für jeden Spaß bereiten.

Um den Release von Etrian Odyssey Nexus zu feiern, gibt es im Design-Shop des Nintendo 3DS ein kostenloses Home-Menü-Design im Etrian Odyssey Stil. Die Day-One-Edition enthält übrigens noch einen Pin von der Tavernen-Bseitzerin Vivian. Werft auch einen Blick auf den Trailer. Für weitere Infos könnt ihr die offizielle Website besuchen.