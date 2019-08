Fall Guys – Ultimate Knockout – Takeshi’s Castle für Zuhause

Battle Royale muss nicht immer mit komplexer Survival-Mechanik ablaufen. Das hat vor einiger Zeit schon Tetris 99 bewiesen. Nächstes Jahr wird mit Fall Guys – Ultimate Knockout – ein neues kreatives Battle Royale veröffentlicht. Die lustigen Fall Guys kommen auf die PS4 und den PC und bringen uns Disziplinen die wir schon aus Takeshi’s Caslte zu kennen meinen. Ein paar Demo-Runden haben wir schon auf der Gamescom bei Publisher Devolver gespielt und jede Menge spaß gehabt.

Bild: Devolver

Fall Guys – Einer gegen Alle

Ihr schlüpft in die Rolle eines absolut ulkigen Fall Guys und dürft euch zwischen unzähligen Kostümen und Modifikationen für euren eigenen Look entscheiden. Das ist auch notwendig, wenn ihr euch unter denn 100 Fall Guys im Battle Royale wiederfinden wollt. Der Einstieg ins Spiel ist super einfach und schnell. Als Fall Guy kann man springen, greifen und einen Dive auf dem Bauch hinlegen. Mehr braucht man hier nicht. Und schon geht’s auf in den ersten Kampf! Wir haben drei verschiedene Level von zukünftig etwa 30 komplett unterschiedlichen Leveln getestet und dabei viel Spaß gehabt.

Bild: Devolver

Wall Run – Grab a Tail – Climb the Hill

Das erste Level bestritten wir mit drei anderen Spielern und 66 Bots. Unser Ziel: Innerhalb der ersten 50 Fall Guys ins Ziel kommen. Dafür müssen wir uns durch zerbrechliche Wände durchschlagen, aber nicht alle Wände geben nach. Wer gegen eine zugemauerte Wand springt, verliert wertvolle Zeit. Ganz so wie im beliebten Opening-Spielchen der japanischen Serie Takeshi’s Caslte. Sind wir weitergekommen, spielen wir mit insgesamt 50 Leuten Räuber und Gendarme. Die eine Hälfte bekommt einen Schwanz, die andere nicht. Ziel ist es, am Ende der zwei Minuten Spielzeit einen Schwanz zu besitzen. Wer keinen hat, muss sich einen klauen. Und wer auch das geschafft hat, darf ins Finale Level übergehen und einen Berg mit allerlei Hindernissen erklimmen um am Ende die Krone zu schnappen. Die Minigames machen verdammt viel spaß und sind sehr kurzweilig.

1. Bild: Devolver

2. Bild: Devolver

3. Bild: Devolver

Was uns bei Fall Guys erwarten wird

Die drei Demo-Level haben uns schon von dem Konzept von Fall Guys überzeugt. Aber natürlich kann es das ja noch nicht gewesen sein? Was also wird uns noch erwarten? Wir haben nachgefragt. Im fertigen Spiel sollen etwa fünf Runden die Spieler so dezimieren, dass am Ende nur noch ein Sieger übrigbleibt. Insgesamt soll es um die 30 verschiedene Level geben, die in Blöcken für unterschiedliche Spieleranzahlen eingeteilt werden. D.h. wenn man in einem Level besonders schlecht ist, muss man nicht gleich das Handtuch werfen, sondern sein Glück in einer anderen Disziplin suchen. Da Fall Guys aktuell zu ca. 30% fertig gestellt ist, müssen wir uns noch bis 2020 gedulden, bis wir ins irrwitzige Battle Royale einsteigen können. Vorerst soll Fall Guys auf dem PC und der PS4 erscheinen. An Crossplay wird noch gearbeitet. Fall Guys wird es zum Kauf geben, es handelt sich dann also nicht um ein Free-to-Play Spiel.