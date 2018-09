Far Cry 5 – Dead Living Zombies ab sofort erhältlich

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass der dritte Far Cry 5 DLC „Dead Living Zombies“ ab sofort für Playstation 4, Xbox One und PC verfügbar ist. Dead Living Zombies kann einzeln als Add-On, als Teil des Season-Passes oder im Rahmen der Gold Edition erworben werden.

Dead Living Zombies bringt die Spieler mit Guy Marvel zusammen, während der D-Movie-Regisseur an seiner Vision einer großen Zombie-Saga arbeitet. Die Karten wurden mit dem Far Cry Arcade-Editor erstellt und führen die Spieler in sieben unterschiedliche Film-Szenarien, in denen sie auf Dächern, Farmen und in Militärbasen gegen Horden von Untoten kämpfen. Nach dem erfolgreichen Bezwingen jedes Szenarios, können die Spieler im Score-Attack-Modus antreten um eine 3-Sterne-Wertung zu erreichen und so neue Waffen für ihre Abenteuer in Hope County freizuschalten.

Zusätzlich erscheint ab sofort ein neues Update, das allen Spielern von Far Cry 5 neue Inhalte beschert:

New Game Plus: Der Modus New Game + ermöglicht es Spielern, nach Vollendung der Hauptstory ein neues Spiel zu beginnen und dabei ihren Charakter-Fortschritt zu behalten. New Game + beinhaltet zahlreiche neue Elemente wie zum Beispiel verbesserungsfähige Vorteile und den Infamous-Modus, in dem die Gegner mehr Lebensenergie haben, mehr Schaden aushalten und schneller auf die Aktionen der Spieler reagieren.

Zerstörbare Objekte: Generische Bausteine, welche bei Beschuss oder anderer Gewalteinwirkung in kleine Teile zerfallen. Die Objekte reichen von geometrischen Formen bis zu Bauelementen. Die Spieler können verschiedene Formen und Texturen für unendlichen Zerstörungsspaß kombinieren.

Skript-Werkzeuge: Sie erlauben es Kartenbauern, bestimmte Ereignisse auf der Karte auszulösen, die vom Verhalten der Spieler abhängen. Beispielweise wenn Spieler bestimmte Aktionen ausführen, wie Gegner eliminieren, einen Ort aufsuchen oder ein bestimmtes Objekt betrachten, können die Kartenbauer die Tageszeit ändern, die Spieler teleportieren, Zeitlupe einsetzen, die Musik ändern oder Gegner und Gegenstände hinzufügen und entfernen. Diese Skript-Werkzeuge eröffnen eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Kartenbauer, ihren Kreationen mehr visuelles Storytelling zu verleihen.