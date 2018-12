Zum Fortnite Newsletter anmelden und eigenes Video bekommen

Aktuell berichten einige Spieler von persönlichen Videos, die ihre Highlights aus Season 6 schön zusammengeschnitten zeigen. Was man machen muss, um die Kriterien für solch ein Video zu erfüllen? Sich auf jeden Fall für den Fortnite Newsletter anmelden.

Recaps, also Zusammenfassungen der erspielten Highlights gab es in Fortnite bislang nur in Textform. Einige Spieler haben aber bereits schöne Videos von Epic Games bekommen, die ihre Highlights der Season 6 zeigen – vollkommen kostenlos. Diese Season-Recaps beinhalten Zahlen und Statistiken und verraten, was alles in der letzten Season in Fortnite passiert ist. Im Highlight-Video werden neben Statistiken auch Lieblings-Emotes und Waffen gezeigt. Doch wie bekommt man so ein Video?

 

Ein Video zu bekommen, ist momentan nicht garantiert. Man muss auf jeden Fall einige Kriterien erfüllen. Diese haben wir euch zusammengefasst:

Man muss den Battle Pass in Season 6 besitzen Man muss in Season 6 mindestens 20 wöchentliche Challenges erfüllt haben Man muss sich für den Fortnite Newsletter anmelden



Kann man sich noch im Nachhinein registrieren? Da die Season 6 bereits ausgelaufen ist, ist der Battle Pass natürlich nicht mehr erhältlich. Auch die Challenges können nicht mehr erspielt werden. Habt ihr diese zwei Punkte aber bereits erfüllt, könnt ihr euch auch jetzt noch für den Newsletter anmelden und habt die Chance, ein paar Tage später ein Video zu bekommen. Epic Games hat extra bekanntgegeben, dass man sich nach der Registrierung für den Newsletter noch kurze Zeit gedulden soll, da die Erstellung und der Versand ein paar Tage dauern können.

Hier kann man sich auf der Fortnite-Seite anmelden. Um euch für den Fortnite Newsletter anmelden zu können, scrollt ihr nach unten. Achtet auf den gelben „Fortnite-Neuigkeiten Abonnieren“. Man muss dafür aber bereits mit seinem Epic-Konto angemeldet sein.