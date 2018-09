Gameplay Trailer zu Leisure Suit Larry

Leisure Suit Larry ist zurück. Der Mann im weißen Anzug und Goldkettchen hat sein Ziel vor Augen: Frauen. Seit den 70er Jahren erfreut uns der leicht verzweifelte Perverse mit sexuellen Anspielunghen und einer Menge Witz. Seit 5 Jahren war es still um den Titel, doch nun dürfen wir einen brandneuen Gameplay Trailer zum kommenden Titel bewundern.

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry heißt der neueste Teil der Serie, welcher am 7. November dieses Jahres noch erscheinen soll. Dabei spielt der Titel in der heutigen Zeit, was Larry wohl etwas überfordern könnte. Wie wird er sich mit Smartphones und Dating-Apps schlagen? Kommt er mit sozialen Netzwerken klar? Was plant der Mega-Unternehmen Prune? Der neueste Gameplay Trailer gibt nur bedingt antworten.

Das Point and Click Adventure soll den Charme der Serie mitnehmen und mit viel Witz für Stimmung sorgen. Gespickt mit Rätseln und Puzzeln kommt keine Langeweile auf und natürlich auch ein Spritzer sexuelle Spannung darf nicht fehlen.

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry wird am 7. November 2018 erscheinen.