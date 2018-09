GC18: Für kreative Köpfe: The Endless Mission

Sandbox ist nach wie vor ein großes Stichwort bei Videospielen. The Endless Mission reiht sich in das Genre ein, macht aber vieles ein wenig anders. Ihr könnt eure eigenen kleinen Games bauen oder die von anderen spielen. Was ihr in The Endless Mission unternehmt, ist euch selbst überlassen

The Endless Mission ist in der Tat ein Spiel für jeden. Denn es ist ein Spiel, wo ihr selbst Videospiele verschiedener Genres kreieren könnt, ganz unabhängig davon, ob ihr euch nun schon gut im Gamedesign auskennt oder ob ihr bloß ein wenig herumexperimentieren wollt. Ihr wollt einfach mal reinschnuppern, wie es sich anfühlt ein Game zu entwickeln ohne sich erst viel einlesen zu müssen? Dann probiert euch einfach in The Endless Mission aus!

Das Grundkonzept von The Endless Mission ist recht simpel. Ihr könnt aus mehreren Genres wählen, wie etwas Racing-Games, Platformern oder auch Real Time Strategy. So ist zumindest im Kern für jeden etwas dabei. Für jedes Genre gibt es vorgefertigte Level, Charaktere und Thematiken. Der erste Clou: Ihr könnt alles zusammen mixen und so z.B. mit eurem Rennauto-Charakter die Gegnerhorden in einem RTS umfahren. Eurer Fantasie sind dabei keine grenzen gesetzt. Der zweite Clou: Viele Level sind bereits von den Entwicklern vorgefertigt. D.h. wenn ihr euch mit Gamedevelopment nicht auskennt oder keine Lust habt, erst lange zu bauen bevor ihr ans zocken kommt, könnt ihr einfach in die Level einsteigen. Gefällt euch irgendwas nicht? Kein Problem! Einfach in den Editor-Modus und ihr könnt das Level nach euren wünschen umgestalten und einfach sehr vieles ausprobieren. Und wenn ihr garkeine Lust habt zu bauen, dann schaut einfach in den Leveln von anderen Spielern vorbei und spielt diese einfach nur.

Das Spielkonzept ist also durchaus sehr vielfältig und läd dazu ein, auch mal kürzere Sessions zu spielen. Wenn ihr euch wirklich reinfuchsen wollt, dann ist es sogar möglich eigene 3D-Modelle hochzuladen oder selbst ein wenig zu programmieren. So könnt ihr einen Editor aufrufen, in dem ihr mit Unity selbst z.B. Schalter oder Fallen programmieren könnt. Dank der Community, könnt ihr euch auch Tipps und Hilfe holen, eure eigenen Codes hochladen oder die von anderen verwenden. Und wer weiß: Vielleicht findet The Endless Mission auch mal einzug im Informatikunterricht, wo ihr dann euer eigenes Spiel als Schulprojekt erstellen könnt?

The Endless Mission befindet sich derzeit noch in Entwicklung. Im September könnt ihr aber schon am Beta-Test teilnehmen. Viel spaß dabei!