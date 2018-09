GC18: In Beyond Blue den Ozean entdecken

Dass auch Abseits der Triple A Spiele neue und interessante Videospielkonzepte verwirklicht werden, zeigte uns unser Besuch beim Entwickler und Publisher e-line Media auf der Gamescom. Die Macher von Never Alone widmen sich aktuell in Beyond Blue dem Ozean.

Wer den Platformer Never Alone gespielt hat, wird wissen, dass e-line Media mit ihren Projekten nicht nur Spielspaß bringen, sondern auch das Verständnis unserer Welt fördern wollen. Während man in Never Alone die Kultur der Iñupiat aus Alaska näher betrachten kann, widmet sich der neuste Titel „Beyond Blue“ unserem Ozean. In Kooperation mit der BBC und Meeresforschern wird ein Spiel entwickelt, in dem ihr selbst zum Taucher werdet und den Ozean mit all seinen Kreaturen erkunden könnt.

Beyond Blue ist ein Adventure der besonderen Art: Ihr begleitet Miras, eine junge Taucherin in ihrem Arbeitsalltag: In einem U-Boot in die Meerestiefen vordringen und dort mit Neoprenanzug und Sauerstoffflasche bewaffnet die verschiedensten Organismen des Meeres beobachten. Weil der Ozean gigantisch ist, fokussiert sich Beyond Blue auf ein ganz besonders interessantes Gebiet: das Südchinesische Meer. Hier lassen sich nicht nur besonders interessante Meerestiere beobachen, sondern ist hier auch die Anzahl an Menschen recht hoch. Die diverse Seelandschaft und die Bodenschätze lockt viele Menschen an, die hoffen mit den Schätzen des Ozeans gewinn zu machen. Dies wird sich natürlich auch in der Geschichte von Beyond Blue wiederfinden. Denn ihr schlüpft nicht nur in den Taucheranzug und erkundet in eurem eigenen Tempo die Gegend, sondern seid auch in eine Geschichte eingebunden.

Das Spiel bietet euch dabei bis zu 50 unterschiedliche Kreaturen, die alle ihre eigenen Verhaltensweisen zeigen. Ihr könnt diese Scannen, mit einem Tracker versehen und vor Ort unter Wasser oder dank dem Tracker am System im U-Boot beobachen, was diese Meereslebewesen tun. Wie verhalten Sie sich wenn Feinde kommen? Wie ist ihr Paarungsverhalten? Wie besorgen sich die Tiere ihre Nahrung? Das Verhalten der Meerestiere, so wie die gesamte Umgebung wurde mit Hilfe von Wissenschaftlern entwickelt, so dass ihr von zuhause originalgetreue Meereslebewesen erforschen könnt. So habt ihr Beispielsweise auch eine UV-Lampe dabei, um euch anzusehen, wie im tiefdunklen Meer Lebewesen unter bestimmten Lichteinflüssen aussehen. Dabei taucht ihr nicht nur in klarem Wasser, sondern auch in der sogenannten Twilight Zone, wo Licht von der Oberfläche nurnoch minimal durch das Wasser dringt, sowie in der komplett dunklen Tiefsee.

Nicht nur um ein wenig abwechslung zu bieten, sondern auch um euch zu zeigen, wie vielfältig die Unterseeforschung ist, werdet ihr in verschiedene Rollen schlüpfen. Taucht ihr als Miras durch das Wasser, so findet ihr euch in einer 3th-Person-Perspektive wieder. Diese zeigt zum einen die Größenverhältnisse, lässt euch aber auch mit den Kreaturen des Meeres interagieren. Das kann unter Umständen aber auch sehr gefährlich sein, besonders wenn ihr in das Jagtgebiet von Haien oder großen Oktopussen geratet! Dann solltet ihr lieber zurück zum U-Boot kehren und über das System eine der zahlreichen Unterwasserdronen kontrollieren. Wie auch im echten Leben, ist das Meer in Beyond Blue mit einem Unterwassernetz an Empfängern ausgestattet, so dass ihr eure getrackten Meerestiere wiederfinden und die Unterwasserdronen übernehmen könnt. Dank 1st-Person-Kamera und kleinerer Größe ist es hier sehr gut möglich, auch durch enge Unterwasserpassagen zu gelangen und neue Territorien zu entdecken.

Im U-Boot finden grundsetztlich die storyrelevanten Gespräche statt und ihr werdet auf die nächste Mission vorbereitet. In der Mission, die wir uns auf der Gamescom anschauten, wurden wir entsand, um zwei Tracker zu überprüfen, deren Signale ein seltsames Muster aussenden. Den einen Tracker findet ihr in den untiefen einer dunklen Höhle. Dort werdet ihr von einem Octopus erschreckt. Wieder aus der Höhle draußen, entdeckt ihr eine Kolonie von Walen, die auf die Jagd geht. Diese Situation ist natürlich aktuell zu gefährtlich, um selbst hineinzuschwimmen. Selbstverständlich wollt ihr die Wale aber nicht aus den Augen verlieren, deshalb schnell zurück zum U-Boot und eine Drone ausgesendet!

Beyond Blue befindet sich derzeit noch in Entwicklung.