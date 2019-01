Kingdom Hearts 3: Deutsche Synchronfassung bald da?

Fans und Spieler von Kingdom Hearts 3 müssen wohl Englisch können – so ist aktuell der Stand der Dinge. Warum eine Kingdom Hearts 3 deutsche Synchronfassung vermutlich so schnell nicht kommen wird? Laut dem Director des Spiels, Tetsuya Nomura, hat dies vor allem technische Gründe. Um Square Enix doch dazu zu bewegen, eine deutsche Fassung zu veröffentlichen, wurde eine Petition gestartet.

Kingdom Hearts 3: Deutsche Synchronfassung

Im Interview mit Gamepro sagte Nomura: “Kingdom Hearts 3 hat eine komplette Sprachausgabe, und darüber hinaus haben wir die Lippenbewegungen angepasst, so dass wir die Kosten dafür abwägen mussten. Wenn man den Qualitätsunterschied zwischen der aktuellen Hardware-Generation und derer berücksichtigt, auf der noch Kingdom Hearts 1 und 2 entstanden sind, mussten wir einige Dinge anders machen.”

 

Petition gestartet

Dass Kingdom Hearts 3 vorerst nur in Englisch verfügbar sein wird, dürfte einigen Fans wohl nicht gefallen, hat man aus seiner Kindheit doch oft nur die deutschen Stimmen der Disney-Helden in Erinnerung. Nun muss man sich an neue Stimmen und eine neue Klangfarbe gewöhnen. Ändern könnte dies eine Petition, die auf der Plattform Change.org gestartet wurde und bereits über 22.000 Unterschriften gesammelt hat. Dort wird dazu aufgerufen, für europäische Synchronfassungen zu unterschreiben, und die Entwickler dazu zu animieren, mehr Arbeit in das Spiel zu investieren, als eigentlich geplant war. Die Umsetzung dürfte nämlich tatsächlich weder leicht sein noch schnell gehen.