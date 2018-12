Metro Exodus erreicht den Gold-Status und erscheint früher

Deep Silver gibt, nach fünf Jahren Entwicklungszeit, voller Stolz bekannt, dass das nächste Kapitel der weltweit erfolgreichen Metro-Serie, Metro Exodus, den Gold-Status erreicht hat und bereits eine Woche früher als geplant veröffentlicht wird.

Der dritte Teil der gefeierten Metro-Saga erscheint nun offiziell am 15. Februar 2019 für die Xbox One, PlayStation 4 und für PC. Dies ist eine gute Nachricht für alle Metro-Fans.

„Unsere Fans haben sehr viel Geduld aufgebracht, seit wir Metro Exodus im Rahmen der E3 2017 angekündigt haben. Um 4A Games ausreichend Entwicklungszeit zur Verfügung zu stellen und damit das Team seine ambitionierte Vision des Spiels verwirklichen kann, haben wir den Veröffentlichungszeitpunkt zuvor verschoben. Wir sind nun hocherfreut, bekanntgeben zu können, dass Metro Exodus den Gold-Status erreicht hat und wir den Release auf den 15. Februar 2019 vorziehen“ sagt Klemens Kundratiz, CEO bei Deep Silver.

Um diese Entscheidung gebührend zu feiern, enthüllt Deep Silver heute das Intro des Spiels. Das von Elastic geschaffene Video ist mit dem originalen Metro Exodus-Soundtrack des Metro-Komponisten Alexey Omelchuk musikalisch unterlegt.

Die Story von Metro Exodus

Wir schreiben das Jahr 2036. Ein Vierteljahrhundert nach der nuklearen Vernichtung der Welt, klammern sich einige tausend Überlebende in den Metro-Tunneln der Ruinen Moskaus an ihre Existenz. Sie haben sich gegen die vergiftete Umwelt behauptet, Mutanten bekämpft, paranormalen Horror überstanden und in den Flammen eines Bürgerkrieges gebrannt. In der Rolle von Artjom liegt es jetzt an euch, eine Gruppe Spartaner Rangers auf ihrer Suche nach einem sicheren Lebensraum durch die Weiten des postapokalyptischen Russland gen Osten zu führen. Erforscht die russische Wildnis in nicht-linearen Leveln und erlebt die spannende Story, die alle Jahreszeiten, von Frühling über Sommer und Herbst bis zum nuklearen Winter umspannt. Inspiriert von den Geschichten Dmitry Glukhovsky‘s führt Metro Exodus die Abenteuer von Artjom im bislang größten Metro Abenteuer weiter.