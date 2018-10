Neuer Cities: Skylines DLC – „Industries“

Die neue Erweiterung setzt bei der Industrialisierung eurer Städte an. Spezialisiere dich und verbessere deine Produktion.

Die Erweiterung erscheint am 23. Oktober in welcher ihr einzigartige Fabriken bauen und ihre industrielle Umgebung anpassen könnt. Gut gemanaged, verbessern sich diese und werden umso effizienter. Neue Gebäude, fünf neue Karten, neue Servicegebäude und einiges mehr sind in „Industries“ beinhaltet.

Desto mehr ihr produziert, desto mehr müsst ihr euch mit der Logistik auseinander setzen. Doch nicht nur Export ist wichtig, sondern auch die Verteilung innerhalb der Stadt via Paketdienste müssen bewältigt werden.

Wem das noch nicht genug ist, der bekommt zusätzlich am selben Tag einen neuen Radiosender sowie eine vielzahl an Gratisgebäuden via Update. Freut euch auf 16 neue Songs, präsentiert von DJ Jessica Statler.