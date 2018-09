Neuer lokalisierter Trailer für Battlefield V erschienen

DICE und EA haben im Rahmen der Beta zu Battlefield V einen neuen, lokalisierten Trailer veröffentlicht.

Der neue Trailer zeigt nun vollständig in Deutsch alle Details und Features sowie Besonderheiten des bald erscheinenden Multiplayer-Shooters von DICE. Das ist insbesondere für Leute interessant, die der englischen Sprachausgabe weniger abgewinnen können oder sich mit Deutsch leichter tun, da bisherige Trailer zu den Features nur in Englisch verfügbar waren.

Battlefield V soll weltweit am 20. November 2018 für Xbox One, PlayStation 4 sowie Origin am PC erscheinen. Vorbesteller der Deluxe Edition erhalten Vorabzugang ab dem 15. November 2018, wohingegen Origin Access Premier Mitglieder bereits am 09. November starten können. Weitere Informationen erhaltet ihr hier!