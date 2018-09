New World und Grand Tour – Games made by Amazon

Es gibt mittlerweile wohl kaum einen Bereich mehr nach dem Amazon nicht die Finger ausstreckt. Zu den Amazon Originals Serien gesellen sich nun auch noch Games dazu. Wir hatten die Gelegenheit mit dem jungen Entwickler-Studio zu sprechen und gleich zwei neue Titel anzuspielen.

Amazon schickte auf dem Gamescom zwei Titel ins Rennen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Während sich „Grand Tour – The Game“ vorwiegend an Fans der Serie richtet, ist mit dem Sandbox-RPG „New World“ ein Titel unterwegs, der ausdauernden PC-Gamern wohl zusagen dürfte.

Die erfolgrieche Serie „Grand Tour“ geht in die dritte Staffel. Doch diesmal nicht als Serie allein. Parallel zur Serie werden auch die Episoden von „Grand Tour – The Game“ veröffentlicht, in denen der Inhalt der einzelnen Episoden nachgespielt werden kann. Ganz im Stil der Serie geht es dabei spaßig zu, ohne, dass auf zu viel Realismus Wert gelegt wird. So können in den Rennen unter anderem auch Power-Ups in Form von Ballons gesammelt werden, die einen extra Boost bereitstellen oder dem Gegner als Textnachricht den Bildschirm blockieren. Dabei können eure Mitspieler online sein oder neben euch auf dem Sofa sitzen, da bis zu vier Spieler gleichzeitig via Spiltscreen zocken können. Erscheinen wird der Titel für die Konsolen PS4 und Xbox One.

Soviel von Amazon für Konsolen-Gamer. Für den PC (und nur für den) hat Amazon einen größeren Titel in Entwicklung, der auch deutlich mehr Spielzeit in Anspruch nehmen dürfte. Während wir von „Grand Tour – The Game“ in einer halben Stunde einen ganz guten Eindruck gewinnen konnten, blieben bei „New World“ einige Fragen offen. Aber nicht etwa, weil wir nicht nachgefragt hätten – das Spiel ist einfach sehr umfangreich.

Über 100 Stunden soll es allein dauern das letzte Level eines einzelnen Skills zu erreichen. Klarerweise ist damit eine Spezialisierung auf ein Gebiet unumgänglich. Auch das komplette Erforschen der Insel dürfte aufgrund der Größe einige Zeit in Anspruch nehmen, wenn wir mal die hinderlichen wilden Tiere und menschliche Gegner ausblenden. Von denen wird es im fertigen Spiel allerdings viele geben, denn es befinden sich laut Entwickler mehrere hundert Spieler auf einer Karte – und die sind nicht immer nett zu einander. Immerhin gilt es in dieser alternativen Welt des 17. Jahrhunderts jede Menge Rohstoffe und Territorium zu erobern. Ein großes Gebiet macht sich erstens ganz gut auf der Karte und ist zweitens voller Bäume, Steine und anderer Dinge, die man kaputthauen kann, um nachher Werkzeuge, Waffen oder sogar ganze Festungsanlagen mit Mauern und Schmieden zu basteln.

Insgesamt wirkt „New World“ wie eine Mischung aus „Minecraft“ und „Player Unknown: Battle Grounds“, wobei man nach dem Ableben in der Welt bleibt und auch (sofern man kein Gesetz gebrochen hat) die gesamte Ausrüstung behält. Eroberer haben es daher schwerer als Verteidiger, da die Verteidiger kein Gesetz brechen. Außerdem soll nicht nur das Erobern, sondern auch das Halten von Gebiet sehr viele Rohstoffe verschlingen, weshalb es unter Umständen mehr Sinn macht, ein richtig guter Schmied zu werden, der sein Zeug für einen Preis verkauft, der ihm mehr Macht einbringt, als Territorium es je könnte.