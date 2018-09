Nintendo Direct: Neues für die Switch, 3DS und mehr

Nintendo Direct enthüllt Animal Crossing und Luigi’s Mansion 3 für die Switch! Neue Hardware-Bundle für Super Smash Bros. und weitere Spiele wurden ebenfalls bekannt gegeben.

Für Switch-Besitzer gibt es gute Nachrichten! Nicht nur Animal Crossing und Luigi’sMansion finden ihren Weg auf die Konsole, viele Final Fantasy-Titel, ein HD-Remake von Katamari Damacy und vieles mehr erscheint.

Obendrauf enthüllt Nintendo seinen Online-Mitgliedsservice, welcher am 19. September loslegt. Ebenfalls gibt es Neuheiten für den 3DS & 2DS. Den Abschluss machen neue Details zu Yoshi’s Crafted World, Daemon X Machina und Mega Man 11.

Neuheiten in Nintendo Direct für die Switch

Der Nintendo Switch Online-Mitgliederservice bietet Zugang zu Online-Spielen, einem Cloud-Backup für kompatible Titel und zum Nintendo Entertainment System mit klassischen NES-Spiele, die nun auch online spielbar sind. Dazu kommen spezielle Angebote und eine Nintendo Switch Online-App für Smartphones und Tablets.

Die App wird unter anderem einen Voice Chat für Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS und Mario Tennis Aces und weiteren Spielen ermöglichen. Wer die Vorteile möchte, muss eine Einzel- oder eine Familienmitgliedschaft erwerben. Alle nötigen Infos dazu gibt es auf der offiziellen Website. Alle bekommen aber eine siebentägige Testphase. Zum Startschuss stehen 20 NES-Klassiker bereit, darunter Super Mario Bros 3, The Legend of Zelda, Ice Hockey und Pro Wrestling.

Für ein nostalgisches Feeling sorgt der kabellose Nintendo Entertainment System-Controller, der exklusiv für zahlende Mitglieder des Online-Service erhältlich ist. Die Nachbildung der Original-NES-Controller gibt es im Doppelpack für 59,99€ Vorbestellungen sind ab 19. September möglich.

New Super Mario Bros. U Deluxe: Die überarbeitete Version erscheint am 11. Januar 2019 für Nintendo Switch und kehrt nicht nur mit Mario, Luigi und Toad zurück, sondern nimmt Mopsie und Toadette gleich mit! Die beiden wiederum verwandeln sich in die neue Spielfigur Peachette Gratis gibt es New Super Luigi U obendrauf.

Yoshi’s Crafted World: Yoshi tummelt sich m Frühling 2019auf der Switch. In der Rolle von Yoshi erkundet ihr eine bunte Welt aus Haushaltsgegenständen. Viele Geheimnisse warten auf euch, die ihr erst beim zweiten Durchlauf eines Levels entdeckt…

Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate-Edition: Eine Nintendo Switch-Konsole, dazugehörige Joy-Cons im Stil von Super Smash Bros. und der Download-Code für das Spiel gibt es in diesere Editionab dem 16. November. Der Code ist ab dem 7. Dezember einlösbar. Neu in den Ring steigt Melinda aus Animal Crossing!

Final Fantasy: Einige der beliebtesten Spiele der Final Fantasy-Reihe kommen als HD-Versionen für die Switch. Mit dabei sind:

Final Fantasy VII

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy IX

Final Fantasy X und X-2

Bald lässt sich auch die Final Fantasy XV Pocket Edition HD aus dem Nintendo eShop auf die Nintendo Switch-Konsole laden. Darüber hinaus kommen noch drei weitere Titel heraus:

Am 6. November erscheint World of Final Fantasy Maxima

erscheint World of Final Fantasy Maxima Final Fantasy Fables: Chocobo’s Dungeon Every Buddy!

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition im Frühling 2019, inklusive Online-Multiplayer-Modus.

TOWN: Game Freak, das Entwicklerstudio der Pokémon-Serie, arbeitet derzeit an einem exklusiven Rollenspiel für die Switch. Ihr müsst euch gegen eine Invasion von Monstern wappnen und euer Dorf verteidigen. Release ist 2019 für die Switch.

Super Mario Party: Es gibt neue Modi wie die Beat-Bühne, wo ihr zu viert gleichzeitig eure Joy-Cons passend zum Rhythmus beweget, oder der Raft-Abenteuer-Modus, in dem ihr in einem kooperativen Vier-Spieler-Modus loslegt. 80 neue Minispiele, ein Herausforderungsmodus für Einzelspieler, der Minispiel-Modus Online Mariothon und mehr warten auf euch. Super Mario Party erscheint am 5. Oktober.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli!: Beide Spiele kommen am 16. November exklusiv für die Switch heraus. Am selben Tag erscheint ei Bundle mit Konsole, verzierten Joy-Cons und einer vorinstallierte Version einem der Spiele.

Katamari Damacy REROLL: Mit HD-Vibrationsfunktion gewappnet als auch Bewegungssteuerung der Nintendo Switch gibt es ebenfalls eine Multiplayer-Unterstützung an. Der Titel erscheint im Laufe des Winters im Nintendo eShop.

Asmodee Digital: Asmodee Games beginnt im Dezember damit vollständige Adaptionen von Karten- und Brettspiel-Bestsellern auf Nintendo Switch herauszubringen. Dazu zählen Carcassonne, Der Herr der Ringe: Das Kartenspiel, Munchkin, Catan und Pandemic.

Daemon X Machina: Mecha-Action kehrt zurück! Die Erde und ihre Bewohner stehen am Rande der Vernichtung. Ihr steuert einen mächtigen Arsenal-Kampfanzug, besiegt Gegner und sammelt Ausrüstungsteile. Der Titel erscheint 2019.

Capcom Beat ’Em Up Bundle: Capcoms Arcade-Klassikern wie Final Fight, Captain Commando und Knights of the Round lassen sich künftig auch auf Nintendo Switch spielen. Lokal und online könnt ihr mit bis zu vier Freunden loslegen. Das Bundle ist ab dem 18. September im Nintendo eShop für Nintendo Switch zu haben.

Cities: Skylines: Kreative Städtebau-Fans können ab sofort überall und jederzeit die Ressourcen ihrer Stadt verwalten, die Lebensqualität ihrer Bewohner verbessern, Geschäfte in Schwung bringen und das Wachstum fördern.

Civilization VI: Die Umsetzung des Titels kommt am 16. November für die Switch heraus und bietet einen exklusiven Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Mega Man 11: Am 2. Oktober setzt sich Mega Man 11 in Szene! Bereits jetzt ist eine kostenlose Demo-Version im eShop. Wer das bereits erhältliche Mega Man amiibo aus der Super Smash Bros.-Series einsetzt, erhält im fertigen Spiel spielinterne Hilfsmittel.

Splatoon 2 Version 4-Update: Ein neuer Satz an Farbwaffen der Kensa Collection und Neuerungen für die Splatfests sind da. Anfang Oktober gibt es dann eine neue Arena und neue Songs. Neue Sekundär- und Spezialwaffen warten ebenfalls schon…

Mario Tennis Aces Version 2.0: Alle Nintendo Switch-Fans, die ab 19. September ein Gratis-Update für das actionreiche Sportspiel herunterladen, erhalten Zugang zu einem neuen, kooperativen Online-Modus. Darin stürzen sich mehrere Spieler gemeinsam in zeitlich begrenzte Missionen. Wer seine Ziele in der gesetzten Zeit erreicht, erhält spezielle Outfits, Charaktere in neuen Farben und vieles mehr. Und dann sind da noch neue, spielbare Figuren wie Birdo, Shy Guy, Parakoopa und Mutant-Tyranha.

Diablo III: Eternal Collection: In der Nintendo Switch-Version des klassischen Action-Rollenspiels gilt es zwischen sieben verschiedenen Klassen zu wählen, Gegner zu besiegen und so viel Beute anzuhäufen wie möglich. Bis zu vier SpielerInnen können sich über die lokale oder die Online-Verbindung zusammentun. Außerdem können sie sich mit der exklusiven Ganondorf-Rüstung wappnen und alle derzeit verfügbaren amiibo einsetzen. Die Diablo III: Eternal Collectionerscheint am 2. November.

Starlink: Battle for Atlas: In exklusiv für Nintendo Switch verfügbaren Star Fox-Missionen gilt es, Star Wolfs Team zu schlagen – eine Barrel Roll könnte da ganz nützlich sein. Starlink: Battle for Atlas startet am 16. Oktober auf Nintendo Switch.

Am 12. Oktober kommt The World Ends with You -Final Remix in den Handel. Wer den Erweiterungspass von Xenoblade Chronicles 2 besitzt kann sich sofort in die Welt von Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country stürzen. Die umfangreiche Vorgeschichte erscheint am 21. September separat im Handel.

Warframe: Ab 20. November könnt ihr euch den 38 Millionen Warframe-Spielern anschließen. An diesem Tag erscheint das Koop-Spiel für die Switch. Der Einstieg ist kostenlos.

Just Dance 2019: Schwingt das Tanzbein! Ob zuhause oder im im Park; der Auftakt findet am 26. Oktober statt.

EA Sports FIFA 19: Anstoß auf der Nintendo Switch erfolgt am 28. September.

Team Sonic Racing für Nintendo Switch startet diesen Winter durch.

NBA 2K19: Dribbelt in den besten Basketball-Spielen der Serie auf dem Feld.

NBA 2K Playgrounds 2: Ein weiterer Ableger des NBA-Arcadespiels. Startpfiff ist noch in diesem Herbst.

LEGO DC Super-Villains: Übernehmt ab dem 19. Oktober die Rollen von Joker, Harley, Lex Luthor und dem ganzen Rest der besten Bösewichte.

Neues für den 3DS und 2DS:

Kirby und das extra magische Garn: Der Wii-Hit wird nun auf dem 3DS & 2DS weitergesponnen. Jedes Level des Originals wurde in die mobile Version des Spiels eingewoben, aber mit völlig neuen Features. Größere Garnrollen zum Wind entfachen, zwei neue Modi und alte Bekannte wie König Dedede und Meta Knight. 2019 wird losgesponnen!

Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise: Ein Remake der beliebten Titel kommt auf den 3DS & 2DS. Zu der überarbeiteten Grafik und dem verbesserten Gameplay gesellt sich eine neue Nebenhandlung: Darin sammelt Bowser Jr. eine Truppe um sich, bildet Formationen, unterstützt seine Verbündeten mit einem ganzen Arsenal von Attacken und verursacht Chaos. Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.’s Reise vom 25. Januar an beweisen.

Luigi’s Mansion: Geht gemeinsam auf Geisterjagd erhaltet weitere Unterstützung in diesem Remake des Klassikers für 3DS & 2DS – durch vier kompatible amiibo! Die Figuren helfen Verstecke der Buu-Huus zu finden und Luigi durch Gespräche mit Toad zu kurieren. Am 19.. Oktobergeht die Geisterjagd los.

Yo-Kai Watch Blasters: Bis zu vier Freunde können sich über die lokale oder die Online-Verbindung ihres Handhelds zusammenschließen. Am 27. September bereichert das kostenlose Software-Update “Moon Rabbit Crew” die Spiele um neue Missionen, Areale, Yo-kai und große Boss-Yo-kai. Yo-Kai Watch Blasters: Rote-Katzen-Kommando und Yo-Kai Watch Blasters: Weiße-Hunde-Brigade sind bereits jetzt erhältlich.