NIS America – 2019/20 Lineup – Alle Trailer & Hands-On

Auch dieses Jahr haben wir auf der Gamescom einen Besuch bei NIS America gemacht. Der Publisher für japanische Rollenspiele stellt sein Lineup für den Herbst 2019 und 2020 vor und wir möchten euch dieses nicht vorenthalten. Neben den bald erhältlichen Utawarerumono: ZAN und The Legend of Heroes: Trials of Cold Steel III , welche wir bereits anspielen konnten, wurden auch ein paar interessante Titel im nächsten Jahr angekündigt. Darunter erstmalig das Katastrophenspiel Disaster Report 4: Summer Memories und der Fan-Liebling Disgaea 4 Complete+.

19.9.19 – Utawarerumono: ZAN – Hands-On

Utawarerumono: ZAN ist das eine Art Remake des originalen zweiten Utawarerumono-Spiels aus dem Portfolio NIS Americas. Der Twist dabei: Das Game ist hat zwei unterschiedliche Gameplay-Aspekte. Auf der einen Seite habt ihr klassisches narratives Virtual Novel Gamesplay – ihr unterhaltet euch also wie in einer Geschichte mit den Charakteren, trefft Gesprächsentscheidungen und erlebt eine Geschichte. Auf der anderen Seite dürft ihr euch in Hack’n’Slay Gameplay im Stile der Warrior-Games werfen. Wir haben die dritte Mission angespielt, bei der einige Banditenanführer verhauen wurden. Neben den Level-Main-Quests gibt es auch Nebenmissionen, die sehr Grind-Lastig sind und hauptsächlich Items einbringen. Es gibt mehr als 12 verschiedene Charaktere. Pro Level können vier mitgenommen werden. Offline spielt ihr einen Charakter, Online könnt ihr mit bis zu vier Leuten gleichzeitig auf der Playstation 4 zocken.

11.10.19 – The Alliance Alive HD Remastered

Das klassische rundenbasierte RPG, welches ursprünglich als The Allicance Alive auf den Nintendo 3DS erschien, erhält im Oktober ein HD Remastered. Die Musik des Spiels wurde vom selben Komponisten gemacht, wie von Final Fantasy 13 – Masashi Hamauzu. Das HD Remastered von The Alliance Alive wird auf die Nintendo Switch, die Playstation 4 und später auch auf dem PC released und wird auch als Retail-Version veröffentlicht. Mehr sehr ihr im Trailer.

22.10.19 – The Legend of Heroes: Trials of Cold Steel III – Hands-On

Auch bei Trials of Cold Steel III durften wir wieder Hand anlegen. Die RPG-Reihe zählt als Geheimtipp für aktuelle JRPGs und wird im Oktober auf der Playstation 4 veröffentlicht. Leider wird es nicht möglich sein, die Speicherdaten von Trials of Cold Steel I und II zu übertragen. Wer beide Spiele nicht gespielt hat, sollte sich im Startmenü von Teil 3 eine Zusammenfassung aller wichtigen Ereignisse und Charaktere geben lassen. In unserem Hand’s On durften wir uns den ersten Tutorial-Dungeon anschauen. Wir laufen in ihm frei umher und können Gegner mit einem gezielten Schlag von Hinten in einen Kampf verwickeln. Hier durften wir mit neuen Studenten spielen. Neben den klassischen Angriffen, Spezial- und Magieangriffen haben einige Charaktere auch besondere Eigenschaften. So gibt es eine Waffe, die zwischen gezieltem Einzelangriffen und etwas schwächeren Flächenangriffen umschalten kann. Außerdem warten die Link-Attacken auf euch. Mehr werdet ihr in unserem kommenden Test erfahren.

25.10.19 – Destiny Connect: Tick-Tock Travelers

Gleich aus dem Hause NIS America kommt im Oktober das knuddelige Destiny Connect: Tick-Tock Travelers. Dieses Spiel ist ab sechs Jahren freigegeben, darf also auch von den jüngeren Gamern genosssen werden. Das Rollenspiel versetzt euch in die Lage von Sherry, die gemeinsam mit einem Freund und einem Roboter die Rätsel rund um die Zeit lösen muss. Als bei der Jahrhundertwende auf einmal die Stadt verrückt spielt, muss sie sich Robotern stellen und in der Vergenheit und Zukunft die Welt retten. Destiny Connect kommt für die Nintendo Switch und die PS4.

29.10.19 Disgaea 4 Complete+

Erinnert sich jemand an die Umfrage die NIS America vor einiger Zeit machte? Hier wurde nachgefragt, welchen Disgaea-Teil die Fans gerne sehen würden. Eine der Top-Antworten: Disgaea 4. Und aus diesem Grund bekommen wir Ende Oktober nun Disgaea 4 Complete+ auf der PS4 und Switch. Das taktische Rollenspiel erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Mehr sehr ihr im Trailer.

Hier ist erstmal Schluss mit NIS America Titeln für dieses Jahr. Aber keine Angst: Im nächsten Jahr werden noch weitere Titel erscheinen. Diese haben wir euch mit den wichtigsten Fakten in unsere Slider Gallerie gestellt: