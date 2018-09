Pillars of Eternity 2: Deadfire – Zweiter DLC bringt Gladiatorenkämpfe

Der Entwickler Obsidian Entertainment hat gemeinsam mit dem Publisher Versus Evil den nächsten großen DLC für Pillars of Eternity 2: Deadfire angekündigt.

Der neue DLC soll den Namen “Seeker, Slayer, Survivor” tragen und am 25. September 2018 erscheinen. Damit werden Gladiatoren-Kämpfe innerhalb einer Arena Einzug in Pillars of Eternity 2: Deadfire halten. Außerdem soll gleichzeitig das Adventure „Bloodlust to the Deadfire“ im Spiel verfügbar sein.

Zusätzlich sollen einige Bug-Fixes und Balance-Verbesserungen durchgeführt werden.