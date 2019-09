Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) stellte Acer auf einer Pressekonferenz mit Planet9 eine neue eSports-Plattform vor, auf der man Coaches finden kann, die einem dabei helfen, besser in Spielen zu werden.

Planet9 – Neue eSports-Plattform mit Coaching-Funktion

Ihr möchtet eure Gaming-Talente nicht ungenutzt lassen und in den Esport einsteigen? Wenn nicht jetzt wann dann wäre ein besserer Zeitpunkt dafür. Esport ist weltweit am Boomen, der Markt kontinuierlich am Wachsen. Das hat man wohl auch bei Acer verstanden, und gründet nun neben einer Partnerschaft mit Ubisoft eine neue eSports-Plattform, Planet9, auf der Spieler viele Community-Funktionen finden sollen.

Planet9 – Besser dank Coaching

Besonderes Feature von Planet9 ist die Coaching-Funktion. Dabei findet ihr in den drei Spielen PUBG, League of Legends und Dota 2 die passenden Profis, die euch mit zu eurem Spielniveau passenden Tipps versorgen. Das ganze gibt’s natürlich nicht kostenlos. Bezahlt werden die Einheiten pro Stunde. Basierend auf Spielstatistik, Sprache, Wertung und Stundensatz können Spieler ihren Trainer auswählen. Diese wiederum können die Spielerstatistik ihres Schülers einsehen und anhanddessen individuelle Trainingseinheiten gestalten.

Community aufbauen

Auf Planet9 könnt ihr euch mit anderen Spielern austauschen, in Teams zusammenfinden, Freunde hinzufügen, Personen folgen und Empfehlungen für potenzielle Gegenspieler erhalten.

Planet9 – Release und Beta

Am 4. September 2019 startet die geschlossene Beta-Testphase, ab 30. Januar 2020 wird die Plattform in die offene Beta-Phase wechseln. Spieler, die am geschlossenen Beta-Test teilnehmen möchten, können sich ab dem 4. September 2019 um 13.30 Uhr unter planet9.gg anmelden