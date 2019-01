Pokemon Lets Go: Arenen und Arenaleiter in der Übersicht – So besiegt ihr sie alle

Nachdem es uns im neuesten Teil der Reihe zurück in die Kanto-Region verschlagen hat, dürfen wir, anders als in den Spielen der 7. Generation, auch wieder in Arenen um die begehrten Orden kämpfen. Wir haben euch alle Pokemon Lets Go Arenen und Arenaleiter in der Übersicht aufgezeichnet und verraten, was euch jeweils erwartet.

Pokemon Lets Go Arenen und Arenaleiter

Als kleine Besonderheit gibt es in Pokémon Let’s Go, Evoli und Pikachu seit langem auch wieder Rückkämpfe, bei denen die Arenaleiter nicht nur mehr sondern auch wesentlich stärkere Pokémon in den Kampf schicken. Damit man eine Arena aber erst betreten darf, muss man beim Eingang ein Pokémon vorzeigen, das eine gewisse Eigenschaft, beispielsweise ein Mindestlevel, besitzt.