Preview: Assassin’s Creed Odyssey angespielt

Mitte September waren wir beim Assassin’s Creed Odyssey Preview-Event in Wien und konnten einen ersten Blick auf Ubisofts nächstes Assassin’s Creed-Abenteuer werfen. Noch mehr als der Vorgänger, will Odyssey ein Rollenspiel sein. Man hat die Wahl aus einem weiblichen und einem männlichen Charakter, es gibt Dialog-Optionen und mehrere Enden. Eine Vorschau.

Ins alte Griechenland

Assassin’s Creed Odyssey führt uns ins alte Griechenland, wo wir entweder als Alexios oder Kassandra, jedenfalls aber als Söldner den Peloponnesischen Krieg miterleben und uns dabei auf die Seite der Spartaner oder Athener schlagen. Wie gewohnt erkunden wir die offene Welt wie es uns beliebt, klappern einen Nebenquest nach der anderen ab, gehen ein paar wilde Tiere jagen oder verfolgen eifrig die Hauptstory.

Rollenspiel

Assassin’s Creed Odyssey wird noch mehr zum Rollenspiel als die Vorgänger. Woran man das erkennen kann? Entscheidungen haben Einfluss auf das Spielgeschehen. Dialoge bieten mehrere Optionen, um auf das Gesagte des Gegenüber zu reagieren, was wieder direkten Einfluss auf Quests haben kann. In der von uns gespielten Demo haben wir leider nicht in vollem Ausmaß erfahren, wie sich unsere Entscheidungen im späteren Spielverlauf auf die Story auswirken sollen. Je nachdem welche Entscheidungen man trifft, erlebt man eines von mehreren Spielenden. Die einzelnen Entscheidungen sind dabei nicht klar in richtig und falsch unterteilt, sondern eher emotionaler Natur. Man weiß nicht schon bei der nächsten Antwort eines NPC, ob man die Story oder Quest gerade komplett verbockt hat und neuladen muss.

Kein Assassine

Die Handlung von Odyssey spielt ungefähr 400 Jahre vor der des Vorgängers. Da es zu dieser Zeit noch keine Assassinen gab, schlüpfen wir in die Rolle eines Söldners. Einen Teil, der in der heutigen Zeit spielt, gibt es aber nach wie vor. Ebenfalls wieder vorhanden sind die von vielen geliebten Seeschlachten.

Kopfgeldjagd

Abgesehen von bekannten Gameplay-Mechaniken, bietet Assassin’s Creed Odyssey auch einige Neuerungen. Neben der Charakterwahl und den vielen Entscheidungen, gehört auch ein Söldner-System. Wie gewohnt kann man in der offenen Spielwelt nach Lust und Laune plündern und morden. Illegale Aktivitäten lassen das Fahndungslevel bis auf Stufe 5 steigen und rufen Kopfgeldjäger auf den Plan, die uns jagen und töten wollen. Man könnte das Kopfgeld bezahlen, oder man tötet einfach denjenigen, der es ausgesetzt hat.

Wir bedanken und bei Ubisoft für die Einladung zum Event. Assassin’s Creed Odyssey erscheint weltweit am 5. Oktober 2018.