SSBU Fire Emblem Fest – Ass-Geister erhalten

Noch vor kurzem ist Super Smash Bros Ultimate auf der Nintendo Switch erschienen. Jetzt steht bereits das erste Event an. Das SSBU Fire Emblem Fest. Der erste Teil des Events bringt euch spezielle Geister aus der Fire Emblem Serie. Wir verraten euch welche das sind und wie ihr an sie kommt!

Event: SSBU Fire Emblem Fest (Teil 1)

Vom 21.12.2018 bis zum 24.12.2018 (jeweils bis ab/bis 7:00 Uhr) könnt ihr spezielle Fire Emblem Geister in der Geistertafel freikämpfen. Für die speziellen Fire Emblem Geister bekommt ihr zudem noch zusätzliche Geisterpunkte. Mitmachen lohnt sich also. Der zweite Teil des Fire Emblem-Fest wird in nächsten Jahr stattfinden. Wer mehr über Super Smash Bros Ultimate erfahren möchte, kann einen Blick in unser Review wagen. Nähere Infos zu den Geistern bekommt ihr in unserem Geister-Spezial.

Ass-Geister

Die Ass-Geister Shiida, Eirike, Azura und Eliwood können nur zu bestimmten Zeiten freigekämpft werden. Hier sind ihre Statsuswerte:

Shiida: Primärgeist – Verteidigung – Vier Sterne – Jeden Tag um 7:00 und um 19:00 Uhr

Eirika: Primärgeist – Verteidigung – Drei Sterne – Jeden Tag um 10:00 und um 22:00 Uhr

Azura: Subgeist – Vier Sterne – Jeden Tag um 1:00 und um 13:00 Uhr

Eliwood: Primärgeist – Spezial – Drei Sterne – Jeden Tag um 4:00 und um 16:00 Uhr

Zufällig erscheinende Geister

Neben den festen Zeiten erscheinen folgende Fire Emblem Geister auch noch zufällig in der Geistertafel: