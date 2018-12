Super Smash Bros Ultimate im Test

2. Online

Im Online-Modus könnt ihr gegen andere Spieler aus aller Welt antreten. Entweder macht ihr selbst eine Lobby auf, in der sich dann andere Spieler einladen können, oder ihr steigt in ein schnelles Spiel ein. Im Lobby-Modus könnt ihr selbstverständlich einstellen, wie viele und welche Spieler mitspielen dürfen. Sind mehr als vier Spieler in der Lobby, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten sich in dieser Lobby aufzuhalten. Setzt ihr eure Figur in den Ring, dann spielt ihr selbst im Kampf mit. Ist dieser voll könnt ihr euch in die Warteschlange setzen. In den Zuschauerrängen dürft ihr den laufenden Kämpfen zuschauen und wer am Rand stehen bleibt macht grade nichts. Damit nicht immer die gleichen Spieler kämpfen, können verschiedene Regeln eingestellt werden. So wird z.B. der Gewinner wieder hinten an die Schlange angestellt, oder die beiden letztplatzierten müssen raus. Das System sorgt für Abwechslung und fairness, ist allerdings auch Fehleranfällig. Schließt der eröffnende Spieler die Lobby wieder, fliegen alle raus. Wer nicht warten kann und deswegen die Lobby verlässt, nimmt wohlmöglich anderen Spielern den Spielspaß.

Im schnellen Spiel könnt ihr einen Regelwunsch einstellen (z.B. 1-on-1 Kämpfe). Allerdings war es zum Zeitpunkt des Release so, dass hier eher Spieler aus ähnlichen Regionen zusammengeworfen werden um ein schnelleres und stabileres Spielerlebnis herzustellen. Mit dem ersten Update wurde dies ein wenig umgestellt, so dass der Regelwunsch mehr berücksichtigt wird. Leider ruckelt Super Smash Bros Ultimate im Online-Modus sehr stark, was auf die relativ schwache Leistung der Switch zurückzuführen ist. Ohne LAN-Adapter kann es für den ein oder anderen bloß frustrierend sein. Wir haben euch ein paar Tipps zusammengeschrieben, wie ihr eine bessere Performance in Super Smash Bros Ultimate bekommt.