Super Smash Bros Ultimate – Meilensteine Tipps & Belohnungen

Tritt allein als Luigi im All-Star-Smash an und verursache 3-mal Schaden mit einem Spott.

Tritt allein als Ken im 100er-Smash an und siege, indem du NUR Spezialtechniken als Angriff einsetzt.

Tritt allein mit Wolf in einem 100er-Smash an und bewältige ihn in 5 Minuten.