Super Smash Bros. Ultimate: So viele Rekorde sind gebrochen

„Super Smash Bros. Ultimate ist das größte Super Smash Bros. überhaupt, und avancierte nicht nur zum am schnellsten verkauften Spiel der Serie in Europa, sondern auch zum am schnellsten verkauften Nintendo TV-Konsolenspiel aller Zeiten”, erklärt Stephan Bole, COO von Nintendo of Europe. „Nintendo Switch-Besitzer können sich ebenfalls sehr auf 2019 freuen. Es warten neue Spiele in der Animal Crossing- und Pokémon-Serie, Yoshi’s Crafted World, Fire Emblem: Three Houses und noch vieles mehr.”