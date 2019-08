Synced Off Planet Vorschau: Shooter angespielt | Gameplay & Eindrücke

Am Montag vor der gamescom 2019 konnten wir im Zuge eines Events von Nvidia bereits einige Highlights wie Control oder Watch Dogs Legions ausprobieren. Unter den Titeln war auch eine Neuankündigung: In unserer Synced Off Planet Vorschau lest ihr, wie sich das Game anfühlt – wir haben den Shooter angespielt und konnten unser Gameplay dabei aufnehmen.

Synced Off Planet Vorschau

Synced Off Planet ist ein Online-Shooter, der in einem Science Fiction-Szenario spielt und von Tencents Studio Next entwickelt wird. Man kämpft in einer fremden Welt, die von “Nano”-Zombies überrannt wird, ums Überleben. Dabei ist man allerdings nicht alleine. Gespielt wird in Teams. Gemeinsam muss man sic den Weg zu einem Shuttle freikämpfen und dieses für eine gewisse Zeit lang verteidigen, ehe man in Sicherheit gebracht wird.

Neben dem Kampf gegen Nanos stehen euch auch andere echte Spieler-Teams im Weg, am Weg zur Freiheit. Denen könnt ihr die zu Zombies gewordenen Menschen aber kurzzeitig auch auf den Hals hetzen. Spieler und Zombies haben einen Chip in ihrem Nacken implantiert, mit denen die sich untereinander synchronisieren können. So steuert man kurzzeitig Nanos. Darüber hinaus kann man – die nötigen Materialien vorausgesetzt – Festungen bauen, um sich zu verschanzen. Das Spiel bietet ein Skill-System und man kann seine Ausrüstung verbessern. In der Spielwelt sind bis zu 50 Spieler gleichzeitig unterwegs.

Erste Eindrücke

Leider konnten wir Synced Off Planet beim ersten Anspielen nicht online erleben, sondern mussten mit KI-gesteuerten Gegnern Vorlieb nehmen. Das trübte den Eindruck natürlich etwas, da schwer abzuschätzen ist, wie sich die Mission mit echten Gegnern verhalten hätte. In Sachen Gameplay fühlt sich der Shooter ein wenig an wie The Division, wenn auch deutlich schneller und flüssiger. Erledigte Feinde lassen Waffen fallen, die man einsammeln und im Kampf verwenden kann. Die Sync-Punkte, mit deren Hilfe man Nanos unter Kontrolle bringt, sind leicht zu finden – die Gameplay-Mechanik macht durchaus Lust auf mehr.

RTX on

Das neue Synced Off Planet unterstützt die Raytracing-Technologie der aktuellen Nvidia-Geforce-RTX-Karten, um Schatten und Reflexionen realistischer darzustellen. Einen Releasetermin gibt es leider noch nicht.