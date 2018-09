The Sinking City präsentiert sich auf der Gamescom

Frogwares, die euch in der Vergangenheit mit den investigativen Sherlock Holmes Games bereichert haben, zeigen auf der diesjährigen Gamescom Gameplaymaterial von ihrem neusten Detektivspiel “The Sinking City“. Unseren Eindruck findet ihr in diesem Beitrag.

The Sinking City ist ein Open-World Investigation Spiel. Ihr schlüpft in die Rolle eines Privatdetektivs im Massachusetts der 1920er Jahre. Es verschlägt euch in das Städchen Oakmont, welches mit schweren Überschwemmungen zu kämpfen hat und deshalb auch den Beinamen “The Sinking City“ trägt. So muss man Stellenweise auch auf ein Motorboot zurückgreifen, um die Stadt passieren zu können. Das ist aber nicht das einzige Problem dieser Stadt, denn die Einwohner scheinen zunehmend seltsamer zu werden. Ähnlich wie in den Sherlock Holmes Games müsst ihr verschiedene Rätsel und natürlich das große Ganze untersuchen und herausfinden, was in Oakmont vor sich geht. Supernatural Horror oder auch Lovecraft-Horror sind die Stichwörter, die das Setting des Spiels beschreiben.

Zwischen Wirklichkeit und Wirrlichkeit

Auf der Ganescom durften wir Teile der Mission “Silence is Gold“ mitbekommen. In der örtlichen Bibliothek lernen wir eine junge Frau kennen, deren Mund zugenäht wurde. In Oakmont ist es nicht üblich viele Informationen an Fremde weiter zugeben. Tut man es dennoch, drohen bizarre Bestrafungen wie etwa das zunähen des Mundes. Aber die junge Dame hat ein ganz anderes Problem, mit dem sie nicht recht rausrücken will. Im Gespräch mit ihr erfahren wir nicht viel. Sie erlaubt uns aber ihre Wohnung anzuschauen. Auf einen Sprung ins Motorboot und schon bald sind wir in einem heruntergekommenen Viertel, in dem man nicht gerne wohnen würde. Auch das Haus sieht nicht sonderlich einladend aus.

Nun beginnen die Untersuchungen: Die erste Aufgabe: Licht machen! Der Strom ist ausgefallen und wir sehen nichts in der Wohnung. Im Keller finden wir die Sicherung. Mit mehr Licht, können wir endlich auch sehen, was sich in der Wohnung abgespielt hat: neben einer zerschmolzenen Kamera finden wir vor allen zwei Dinge die uns schockieren: einen aufgeschlitzten Hund und einen aus Hundegedärmen genähten Teddybären. Und nun beginnt der eigentliche Horror! Jedes mal, wenn ihr euch mit etwas schrecklichen konfrontiert seht, kommen diese Monster, die nicht wirklich wirklich sind und gleichzeitig die Eigenschaft haben euch schwer zu verletzten und umzubringen. The Sinking City ist primär kein “Ballerspiel“, verteidigen solltet ihr euch aber trotzdem.

Für das besiegen von Schattenmonstern gibt es auch Erfahrungspunkte, die ihr in einen Skillstree mit neuen Fähigkeiten investieren könnt. Die unwirklichen Monster sind aber nicht das einzige was ihr sehen könnt. Am Tatort erscheinen manchmal schemenhafte Visionen, die euch dabei helfen den Tathergang zu rekonstruieren. Kombiniert man diese in der richtigen Reihenfolge, ist man des Rätsels Lösung ein Stückchen näher. Zurück zum Tatort: Die Visionen zeigen uns, wie eine alte Dame die Wohnung betritt, den Hund umbringt und aus seinen Teilen einen Teddybär näht. Zum Schluss sieht man dann noch wie der Nachbar seinen Fotoapparat durch einen kaputten Teil einer Tür Steckt und ein Foto von der alten Dame schießt. Ein weiterer Hinweis also. Auf in die Nachbarwohnung. Dort finden wir, oh Wunder, den Nachbarn tot in seiner Wohnung auf. Zusätzlich einen Brief mit dem Auftrag, ein Bild der alten Dame zu machen und zum Museum zu bringen.

Hier entdecken wir einen neuen Handlungsstrang. Ob wir zum Museum gehen oder nicht, ist uns überlassen. Je nachdem wie wir uns entscheiden, können wir hier möglicherweise ein neues Rätsel entdecken oder es ignorieren. Es kommt ganz darauf an wie wir uns im Spielverlauf entscheiden, welches der unterschiedlichen Enden wir präsentiert bekommen. All unsere Fälle, Hinweise und Zeugenaussagen sind in unserem Casebook zu finden, so dass man stets den Überblick behält. Es lohnt sich auch, Tatorte und normale Orte öfters aufzusuchen, denn im Laufe der Zeit verändern sich diese und geben uns wohlmöglich neue Hinweise auf einen Fall. Es ist auch möglich in den Archiven der Bibliothek nach alten Zeitungsartikeln und Informationen zu suchen.

The Sinking City soll am 21. März 2019 auf dem PC, der PS4 und der XBox One erscheinen.