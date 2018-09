Tomb Raider auf Deutschland-Tour

Gamer aus Deutschland haben die Möglichkeit vorab einen genaueren Blick auf Shadow of the Tomb Raider werfen zu können. Square Enix geht in Kooperation mit Microsoft und GameStop auf Deutschland-Tour, inklusive Gewinnspiele, Goodies und Anspiel-Möglichkeiten in acht Städten.

Jeder der Interesse hat kann dabei das kommende Action-Adventure auf der Xbox One X anspielen und einzigartige Preise gewinnen. Außerdem erhalten alle Spieler, welche Shadow of the Tomb Raider ausprobieren, gegen Vorlage eines Coupons im jeweiligen GameStop einen Turnbeutel im passenden Game-Design.

Dabei steht euch der Zeitraum von 02.September bis 02. Oktober 2018 zur Verfügung. Folgende Städte werden dabei besucht: Berlin, Braunschweig, Hamburg, Dortmund, Oberhausen, Stuttgart, München und Leipzig.

Shadow of the Tomb Raider erscheint am 14. September 2018 für Xbox One, PS4 und PC. Natürlich gibt es neben der Standard-Version auch eine Croft Edition inklusive Bonus-Inhalten und Season Pass. Sammler können sich an der limitierten Ultimate Edition ergötzen.