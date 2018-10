Total War: Three Kingdoms – Release am 07. März 2019

Sega und Creative Assembly haben den Release-Termin für Total War: Three Kingdoms bekanntgegeben. So wird das Total War, welches als erstes Spiel der Serie in China angesiedelt ist, wohl am 07. März 2019 erscheinen.

Außerdem sind erstmals Informationen zum Vorbesteller-Bonus und zur Sammler-Edition erschienen. Käufer, die Total War: Three Kingdoms bis maximal eine Woche nach dem offiziellen Release-Termin des historischen Serienteils erstehen, erhalten den Vorbesteller-Bonus „The Yellow Turban Rebellion“ dazu. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Kriegsherren-Kampagne, welche das Hauptspiel um drei zusätzliche Anführer erweitert. Des Weiteren wird es zusätzliche Einheiten sowie drei Heldenklassen geben, die man nur als Vorbesteller erhält.

Total War: Three Kingdoms wird in drei Versionen erscheinen: als Digitale, Limitierte und Sammler Edition. Die Sammler-Edition wiederum wird nur eine Auflage erhalten und erscheint in einer hochwertigen roten Box mit einem goldenen Three-Kingdoms-Logo. Diese Box enthält neben dem Spiel und dem bereits erwähnten Vorbesteller-Bonus außerdem eine 24cm große Guan-Yu-Statue, ein exklusives Artbook, ein doppelseitiges Poster mit der Kampagnenkarte respektive einem Kriegsherren-Motiv sowie eine Premium-Hülle, die auch in der Limited Edition enthalten sein wird.

Der nächste historische Serienteil von Creative Assembly erscheint am 07. März 2019 auf Steam für PC. Im Anschluss könnt ihr euch einen kleinen Trailer zum Vorbesteller-Bonus „The Yellow Turban Rebellion“ ansehen.