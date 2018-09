War Thunder – Demnächst Kampfhubschrauber im Spiel verfügbar

Gaijin Entertainment hat angekündigt, dass mit dem Update 1.81 „The Valkyries“ Kampfhubschrauber im Fahrzeugkampf-MMO War Thunder hinzugefügt werden.

Die Spieler sollen immer mehr Hubschrauber aus der Zeit des Koreakrieges und des Kalten Krieges fliegen können. Die ersten verfügbaren Hubschrauber sind aus den USA und der Sowjetunion, während andere Nationen später erscheinen sollen.

In War Thunder werden Kampfhubschrauber in separaten Forschungsbäumen verfügbar gemacht. Spieler können auf sie zugreifen, sobald sie ihr erstes Rang-V Flugzeug oder Rang-V Panzer einer entsprechenden Nation erreicht haben. Die ersten Walküren werden mehrere Hubschrauber der Ränge V und VI für die Vereinigten Staaten und Sowjetunion umfassen, die in verschiedenen historischen Ausführungen erhältlich sind. Darüber hinaus können die Spieler aus einer breiten Palette an Waffenrüstsätzen wählen, darunter fixierte und rotierende Kanonen und Maschinengewehre, Granatwerfer, Kanonen- und Waffengondeln, verschiedenen Kaliber ungelenkter Raketen, Bomben sowie Panzerabwehrraketen.

Je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad stehen den Spielern verschiedene Hubschraubersteuerungen zur Verfügung. Mit „Mouse Aim“, voreingestellt im Arcade-Modus, werden viele Steuerungen und Eingaben automatisiert, so dass das komplexe Flugmodell eines Hubschraubers nur mit Maus und Tastatur gesteuert werden kann. Spieler können sich entscheiden, im „Full Control“-Modus zu spielen, bei dem die ganze Komplexität des Helikopterflugs manuell zu steuern ist.

Der Zugang zur geschlossenen Beta von Hubschraubern beginnt mit dem Update 1.81 „Die Walküren“. Spieler können an den Tests der neuen Maschinen teilnehmen, indem sie spezielle Aufgaben im Spiel erfüllen oder Hubschrauberpakete im Shop des Spiels vorbestellen. Weitere Informationen erhaltet ihr hier auf der offiziellen Seite von War Thunder.