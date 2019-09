Borderlands 3 im Test – Tipps für Einsteiger zu Charaktere & Waffen

93 Wertung

Der Loot-Shooter von 2K verkaufte sich innerhalb der ersten fünf Tage über 5 Millionen Mal. Ein Rekordwert, der absolut berechtigt ist, denn Borderlands 3 ist kurzweilig, macht Spaß, bietet schrägen Humor, einen außergewöhnlichen Grafikstil und eignet sich besser als die meisten anderen Shooter für Koop-Gameplay – mehr dazu im folgenden Test.

Borderlands 3 setzt die Geschichte von Borderlands 2 fort. Ihr dürft, obwohl das Spiel wie auch schon die Vorgänger auf dem Wüstenplaneten Pandora beginnt, nun allerdings auch andere Planeten bereisen. Im Spielverlauf schließt man sich den Crimson Raidern an, kämpft gegen durchgedrehte Geschwister und trifft viele bekannte Gesichter aus den früheren Spielen. Es ist nicht zwingend notwendig, diese gespielt zu haben, um Borderlands 3 zu genießen – empfehlenswert ist es aber allemal.

Durchgeknallte Bösewichte – Borderlands 3 im Test

Antagonisten von Borderlands 3 sind die Geschwister Tyreene und Troy Calypso. Sie inszenieren sich wie Internet-Stars – Live-Streams, Selfies und Influencer-Attitüde inklusive. Das Problem: Sie haben nicht nur gewaltig einen an der Klatsche, sondern besitzen leider auch sehr starke Sirenenkräfte, mit denen sie es beinahe schaffen, Lilith (bekannt aus früheren Spielen) zur Strecke zu bringen. So würden sie ihrem Ziel, die Kräfte der mysteriösen alten Kammern, die durch das Universum verteilt sind, zu erlangen und unaufhaltsame Stärke zu erlangen, einen großen Schritt näher kommen. Lilith kann aber unter anderem von unserem Helden gerettet werden, und der Wettlauf um das Erlangen der alten Kräfte beginnt.

Multiplayer und Koop-Infos zu Borderlands 3

Ihr reist durch die Galaxie, seht viele unterschiedliche Orte und müsst euch gegen haufenweise Gegner durchsetzen. Am besten seid ihr dabei nicht alleine – mit Abstand am meisten Spaß macht Borderlands 3 mit Freunden. Dann sing einige Gegner, wie zum Beispiel Killavolt, lange nicht so schwer zu besiegen. Bis zu vier Spieler können online miteinander in den Kampf ziehen. Jeder steuert dabei seinen eigenen Charakter. Der Couch-Koop aka Splitscreen steht nur auf den Konsolen-Versionen von Borderlands 3 zur Verfügung. Beim gemeinsamen Spielen müsst ihr euch nicht mehr um den fallen gelassenen Loot der Gegner streiten. Jeder Spieler bekommt seinen eigenen Loot, eingesammeltes Geld wird allen Spielern gut geschrieben. Außerdem wird die Stärke der Gegner an das jeweilige Level eines Spielers angepasst. Auf Wunsch können diese beiden Systeme aber auch deaktiviert werden.

Borderlands 3 Tipps: Charaktere

Welcher Charakter ist der Beste in Borderlands 3? Tja, diese Frage haben wir uns auch gestellt und sie in diesem Beitrag beantwortet. Prinzipiell habt ihr die Wahl aus Amara, Fl4K, Moze und Zane. Amara ist eine Nahkämpferin, mit der ihr es als Anfänger schwer haben werdet. Sie erfordert eine gewisse Kenntnis um die Spiel- und Kampfmechaniken von Borderlands. Fl4k spielt ihr am besten, wenn ihr das Game hauptsächlich alleine zocken wollt. Er wird nämlich von tierischen Begleitern unterstützt, die ihn sogar heilen können. Moze schlüpft mit ihrer Spezialfähigkeit in einen Robo-Mech, der Iron Bear genannt wird. Mit dem könnt ihr ordentlich schaden austeilen. Ansonsten ist sie eher der Standard-Soldat ohne große Besonderheiten. Zane kann wiederum einen Klon seiner Selbst herstellen, mit dem er jederzeit Platz tauschen kann, um sich schnell aus der Gefahrenzone zurück zu ziehen.

Borderlands 3 Tipps: Waffen

Die Vielzahl der Waffen, die man in Borderlands 3 findet, ist nahezu grenzenlos. Es gibt Waffen in allen Ausführungen und selbst die Standard-Schießeisen sind meist mit irgendwelchen Spezialfähigkeiten ausgestattet. Die Waffen in Borderlands 3 tauchen in unterschiedlichen Seltenheitsgraden auf, die anhand der Farben erkannt werden können. Orangene Waffen sind besonders selten und mächtig. Waffen können beim Händler gekauft und auch verkauft werden. Der Rucksack bietet aber nur Platz für ein gewisses Kontingent (das, wie Munitionskapazitäten und andere Dinge im Spiel, erweitert werden kann). Lest euch die Beschreibugn der Waffe vor dem Verkaufen aber unbedingt durch oder probiert sie im Kampf am besten aus – kann gut sein, dass sie über eine sehr praktische Fähigkeit verfügt.