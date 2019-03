Anthem Kisten Map – Truhen finden und schnell Loot sammeln

Im neuen Spiel von EA müsst ihr einige Quests erledigen und jede Menge Ausrüstung finden, wenn ihr einen mächtigen Level 30-Charakter mit legendären Gegenständen haben wollt. Eine Quest verlangt es, Truhen zu öffnen – diese beinhalten oft wertvolle Gegenstände. Dank dem Internet gibt es eine Anthem Kisten Map, die euch hilft, Truhen zu finden.

Anthem: Looten mit Hilfe einer Kisten Map

Wenn ihr euch in einer mehrteiligen Questreihe befinden, die sich “Grabstätten der Legionäre” nennt, müsst ihr, um eines der Gräber öffnen zu können, 15 Truhen selbst öffnen. Alle Infos zur Quest gibt es hier. Auf der Suche nach Kisten, die auch wertvolle Gegenstände enthalten können, greift euch wie immer das Internet unter die Arme. Auf Reddit wurde eine Anthem Kisten Map veröffentlicht, die eine gute Route zeigt, auf der ihr Truhen finden könnt.

Quelle: Reddit

Kisten erscheinen nicht immer

Die Kisten erscheinen in der offenen Spielwelt von Anthem nicht immer. Bei einem Run kann es also passieren, dass ihr an einer markierten Position einen Bauteil für den aktuell ausgerüsteten Javelin oder auch schlicht gar nichts findet. Am Ende von Welt-Events erscheint immer eine Kiste mit Loot! Weitere Tipps zu Anthem findet ihr hier.