Innerhalb weniger Tage konnte der Battle Royale-Shooter Apex Legends über 10 Millionen Spieler verzeichnen. Ein grandioser Wert, der noch einmal und wieder einmal bestätigt, dass Battle Royale aktuell der beliebteste Spielmodus ist. Heute wollen wir euch die Apex Legends Helden und Charaktere vorstellen, verraten, welcher von ihnen am besten zu euch und eurem Spielstil passt und welche Fähigkeiten man in welcher Situation einsetzen sollte, um das Gefecht zu gewinnen.

Tipps und Tricks zum Spiel

Apex Legends ist ein Battle Royale-Shooter, der viele Features einführt, die kein anderes BR-Spiel bislang hatte. Das Spiel ist sehr einsteigerfreundlich, dennoch kann man schnell den Überblick verlieren. Gerade in den ersten Spielen ist es anstregend gleichzeitig zu lernen und mit dem enorm schnellen Gameplay mitzuhalten. Damit euch der Einstieg leichter fällt, haben wir diese 9 Tipps zusammengetragen, die ihr kennen solltet! Das umfangreiche Waffenarsenal kann ebenfalls verwirren. Die besten Waffen in Apex Legends findet ihr übersichtlich zusammengefasst hier. Solltet ihr Probleme mit der Performance haben, müsst ihr unbedingt die Grafikeinstellungen im Spiel anpassen. Wie das am besten gelingt, lest ihr in diesem formidablen Text.

Apex Legends Helden und ihre Fähigkeiten

Insgesamt 8 Helden gibt es in Apex Legends. Untypisch für einen Shooter haben diese spezielle Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels gekonnt einsetzen muss. Apex Legends spielt man ausschließlich zu dritt. Helden können in einem Team nicht doppelt gewählt werden. Bei der Auswahl achtet ihr außerdem idealerweise darauf, dass diese unterschiedlichen Typen ( Tank, Healer, Assault oder Aufklärer) entsprechen.

Jeder Apex Legends Held hat drei Fähigkeiten: Ein passive Fähigkeit, die immer aktiv ist, eine taktische Fähigkeit, die ihr sehr oft einsetzen könnt, da der Cooldown nicht lange dauert und eine Ultimate-Fähigkeit, die man nicht so oft einsetzen kann, da sie längere Zeit braucht, um sich zu erholen.

Bloodhound

Passive Fähigkeit : Gegner hinterlassen Spuren, die der Held aufspüren kann. So könnt ihr Rückschlüsse ziehen, ob hier Gegner waren und wohin sie sich bewegt haben könnten.

Gibraltar

Passive Fähigkeit: Wenn ihr mit angelegter Waffe durch euer Visier schaut, baut sich ein kleines Schild auf, dass einfallende Kugeln abfängt.

Lifeline

Passive Fähigkeit: Ihr selbst könnt Heilung um 25% schneller verwenden. Außerdem werden Mitspieler schneller wiederbelebt wenn sie ausgeknockt wurden, während ihr beide von einem Schutzschild beschützt werdet.

Pathfinder

Passive Fähigkeit: Kann einen Überwachungssender scannen, um die nächste Position des Rings anzuzeigen.

Wraith

Passive Fähigkeit: Eine geheimnisvolle Stimme warnt sie, wenn sich Gefahr nähert. Beispielsweise dann, wenn sie von Gegnern gespotted wird.

Bangalore

Passive Fähigkeit: Wenn man sprinted und dabei unter Beschuss gerät, kann Bangalore für kurze Zeit schneller laufen.

Caustic

Passive Fähigkeit: Ermöglicht es dem Spieler, Gegner durch sein Gas zu sehen.

Mirage

Passive Fähigkeit: Platziert automatisch eine Spieler-Attrape und tarnt sich fünf Sekunden lang, wenn er ausgeknockt wurde.

Caustic und Mirage freischalten

Die beiden Apex Legends Helden Caustic und Mirage sind nich von Anfang an verfügbar. Ihr könnt die beiden Charaktere auf zwei Arten freischalten: Geld ausgeben und sie für umgerechnet knapp 8€ pro stück kaufen oder so viel Zeit in das Game investieren, dass ihr genügend ingame-Währung beisammen habt, um sie euch zu kaufen.