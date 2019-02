Apex Legends Stats – So viel Schaden macht jede Waffe

Wer in einem Shooter immer besser werden möchte, muss sich früher oder später mit den Waffen auseinandersetzen. Die Apex Legends Stats zeigen in einer übersichtlichen Tabelle, wie viel Schaden jede Waffe im Battle Royale-Spiel macht.

Apex Legends Stats – Waffenschaden lernen

Es gehören viele Dinge dazu, wenn man richtig gut in einem Spiel werden möchte. Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso Shroud und Co. so viele Matches gewinnen? Sie beherrschen Aim, Movement und Knowledge. Sie wissen genau wann sie sich wie bewegen müssen, kennen die Map, die richtigen Waffen für jede Situation und treffen wenn es drauf ankommt punktgenau. Wie ihr besser zielen lernt, verraten wir euch in diesem Beitrag. Hier soll es aber um das Wissen um die Waffen in Apex Legends gehen. Wenn ihr besser werden wollt, müsst ihr gewissen Apex Legends Stats lernen – der Waffenschaden gehört dazu.

Waffe Typ Schaden … Körper … Kopf … pro Sekunde auf Körper / Kopf Wingman Pistole 45 90 135 / 270 RE-45 Pistole 11 16 132 / 192 P2020 Pistole 12 18 84 / 126 R-99 SMG 12 18 216 / 324 Alternator SMG 13 19 139 / 203 Prowler SMG 14 21 186 / 279 Hemlok AR 18 36 144 / 288 R-301 AR 14 28 186 / 336 Flatline AR 16 32 160 / 320 Devotion LMG 17 34 255 / 510 Spitfire LMG 20 40 180 / 360 Kraber Sniper 125 250 125 / 250 G7 Scout Sniper 30 60 120 / 240 Longbow Sniper 55 110 55 / 110 Triple Take Sniper 60 138 69 / 138 Mozambique Schrot 45 65 135 / 198 EVA-8 Auto Schrot 63 90 126 / 180 Peacekeeper Schrot 110 165 110 / 165 Mastiff Schrot 144 288 144 / 288

Noch mehr Infos zu den Waffen und weitere Apex Legends Stats findet ihr auf Reddit. Hier hat der User Thrillgame eine wunderschöne Tabelle erstellt: