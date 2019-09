2 Zane – der explosive Draufgänger

Zane ist der Vault-Hunter, der zwei aktive Action-Skills auf einmal aktiviert haben kann. Er ist darauf spezialisiert in das Gefecht zu gehen, dort irgendwas oder irgendjemanden in die Luft zu jagen und schnell wieder abzuhauen. Er liebt Granaten und kann sich dank der Digi-Clone-Fähigkeit schnell aus dem Gefahrenbereich weg teleportieren.

Der Digi-Clon kann im Doubler Agent Skill-Tree aktiviert werden. Dadurch kann er eine stationäre Kopie (Klon) seiner selbst erschaffen, mit der er jederzeit Platz tauschen kann. Dadurch ergeben sich jede Menge taktische Möglichkeiten, das Schlachtfeld von einer anderen Seite zu infiltrieren oder sich zum Munition aufstocken zurück zu ziehen.

Im Spielverlauf kann man den Explosionsschaden, den Zanbe anrichtet über den Double Agent Skill-Tree immer weiter erhöhen. Ihr könnt euren Klon eine Kopie eurer Granate werfen oder ihn nach Ablauf eines Timers selbst explodieren lassen. Alternativ kann er aber auch in Richtung eines Supports geskillt werden. Dazu nutzt ihr die anderen beiden Skills, um so Gegner mit einer Drone aus der Deckung zu holen und euch selbst hinter einem Schild zu schützen. Ist Zane in Borderlands 3 der beste Charakter? Was sagt ihr?