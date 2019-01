Fallout 76 Kronkorken farmen – Wie man schneller den Geldbeutel füllt

Wer in Fallout 76 Kronkorken farmen will, muss ein paar Tricks kennen. Aber nur so lässt sich schnell Fortschritt machen! Wir haben zusammengefasst, mit welchen Tricks ihr schneller Kronkorken farmen könnt.

Fallout 76 Kronkorken farmen

Nur Bares ist Wahres! So auch in Fallout 76, doch wir können euch das Kronkorken farmen erleichtern. Mit diesen Tipps und Tricks könnt ihr im alltäglichen Spielverlauf mehr Geld im Ödland rausschlagen.

Da die beliebte Farming-Technik im Whitespring Resort durch die Patches nicht mehr möglich ist, müssen Ödländer auf bewährte Methoden zurückgreifen. Fangen wir an mit…

Quests, Quests und noch mehr Quests

Fallout 76 bietet verschiedene Quests an, mit welchen ihr Kronkorken (und Ressourcen) farmen könnt. Erledigt ihr beispielsweise eure Hauptquest oder helft anderen Spielern bei ihren Hauptquests, winken zur Belohnung die begehrten Caps.

Nicht ganz so Spieler-freundlich sind die Kopfgeld-Jäger Quests, doch sind erfüllte Kopfgelder ebenso ein schöner Nebenverdienst im Spiel.

Dazu gibt es Gruppen-Events, wie den Roboter Mr. Messenger eskortieren oder ein Kraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen. Aber Achtung! Diese Quests sollten in eurer Nähe sein. Müsst ihr per Schnellreise hin, verliert ihr wieder kostbare Kronkorken.

Durch Perks an mehr Kronkorken

Perks helfen euch nicht nur beim Gegner dezimieren, sondern auch beim Kronkorken farmen! Mit den richtigen Perk-Karten könnt ihr in Fallout 76 an mehr Kronkorken kommen. Durch Caps Collector erhaltet ihr beispielsweise mehr Caps aus Kronkorken-Verstecken. Das Perk Fortune Finder zeigt euch dabei durch ein Audiosignal an, wo sich jene Kronkorken-Verstecke ungefähr befinden.

Auch interessant ist das Perk „Reiseberater“. Da die Schnellreise euer treuer Freund sein wird, sind 30% geringere Kronkorken-kosten vor allem langfristig nicht zu verachten…

Überlegt euch, was ihr im Spiel am meisten nutzt und mit welchen Perks ihr euch einen finanziellen Vorteil schaffen könnt. Wer selten oder nie die Cap-Stashes sucht, wird mit den genannten Perks weniger etwas anfangen können.

Loot und Händler sind meine Freunde

In Fallout 76 gibt es eine große Spielwelt, und für die gilt: Alles was man looten kann, wird gelootet! Gegner, Möbel, Safes – alles was sie hergeben, wird mitgenommen. Neben Kronkorken, könnt ihr so auch Ressourcen und andere Gegenstände farmen. Diese können bei Händlern wiederum gegen Caps eingetauscht werden. Achtet nur darauf, dass ihr wichtige Ressourcen und Gegenstände nicht in der Eile verkauft!

Doch viele User haben es mit den Händlern nicht leicht, vor allem mit dem Kronkorken-Limit. Hier ist es wichtig zu wissen: die Händler gehören verschiedenen Fraktionen an! Diese Händler-Fraktionen teilen sich ihren jeweiligen Kronkorken-Vorrat. Nach ca. 24 Stunden füllt sich dieser erst wieder auf. Hier sind die Händler nach Fraktion und Fundort aufgelistet:

Whitespring

Station Whitespring – Etwas östlich von Whitespring an der Bahnlinie

In Whitespring – Innerhalb des Resorts im Einkaufszentrum

Watoga

Station Watoga – Südlich von Watoga an Bahnlinie weiter im Süden

Stählerne Bruderschaft

Watoga Shopping Plaza – Im Südosten der Karte (Cranberry Bog)

Freie Staaten

In der nördlichsten Häuserreihe vor den Schienen, in einem Hinterhof eines Hauses

Enklave

Whitespring Bunker, im Süden von Whitespring

Responders

Station Grafton – Südwestlich von Grafton

Feuerwache Charleston – im oberen Stockwerk des Feuerwehrhauses, südlich von Charleston

Station Morgantown – östlich vom Flughafen, aber nördlich vom Morgantown-Betriebshof

Flatwoods – In der großen weißen Kirche

Station Lewisburg – Im Osten von Ash Heap

Raider

Station Sutton – östlich von Flatwoods

Skiresort Pleasant Valley – östlich von Top of the World

Station Pleasant Valley – An der Bahnlinie östlich von Pleasant Valley steht ein Händlerbot

Ende des Skiresorts in Richtung Top of the World – Dort steht ein Händlerbot

Station R & G – Im Süden von R & G Processing Services

Station Sunnytop – Am nördlichen Ende der Zugstrecke in Savage Divide