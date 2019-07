Fire Emblem Fortbildung – Wer trainiert welche Fähigkeiten in Three Houses?

Fire Emblem Three Houses bringt firschen Wind ins Gameplay des Strategie-Klassikers. Während früher einzelne Einheiten eine bestimmte Klasse hatten und diese ausgebaut werden konnte, könnt ihr nun selbst entscheiden, welche Klasse und welche Fertigkeiten die Charaktere trainieren sollen. Auch euer Hauptcharakter Byleth kann trainiert werden. Wen ihr für die Fortbildung aufsuchen müsst, erfahrt ihr hier in unserem Tipps-Beitrag.

Während ihr die Trainings-Ziele eurer Studenten während des wöchentlichen Unterrichts festlegen und ausbauen könnt, ist euer Hauptcharakter Byleth von den Fortbildungen ihrer Kollegen abhängig. An eurem freien Sonntag könnt ihr eure Lehrkollegen aufsuchen und für einen Aktivitätspunkt eine Fähigkeit nach Wahl trainieren. Manchmal macht es auch Sinn, andere Fähigkeiten zu trainieren als die, die ihr für euren Charakter im Kampf auch wirklich braucht. Denn um Studenten aus anderen Klassen zu rekrutieren, benötigt ihr auch einen bestimmten Grad in unterschiedlichen Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten ihr braucht, um die verschiedenen Studenten anzuheuern, erfahrt ihr in unserem dazugehörigen Beitrag.

Bild: Zock Around The Clock

Wer bietet welche Fortbildung in Fire Emblem an?

Als Byleth könnt ihr alle vorhandenen Fähigkeiten trainieren, ganz unabhängig davon, ob ihr bereits gut in ihnen seid oder noch auf Rang E seid. Da das Kolstergelände weitläufig ist und viele Kollegen in Fire Emblem Fortbildungen anbieten ist es manchmal nicht ganz einfach zu wissen, wer welche Fähigkeit trainiert. Damit ihr nicht kopflos von Kollege zu Kollege lauft um herauszufinden, wer die gewünschte Fähigkeit trainiert, haben wir für euch hier eine Liste mit allen Kollege und den angebotenen Fortbildnugen zusammengestellt. Da die einzelnen Charaktere jeden Monat ihren Standort ändern, gibt es auch keine Standortbeschreibung von uns. Schau einfach auf eure Karte nach den Charakteren mit einer Sanduhr neben dem Namen. Viel Erfolg beim trainieren.