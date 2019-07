Vorgestellt: Fire Emblem Three Houses Dimitri & die Blauen Löwen

Schon zu Beginn von Fire Emblem Three Houses werdet ihr vor eine schwerwiegende Entscheidung gestellt: Welche der drei Schulklassen werdet ihr als Byleth unterrichten? Ihr könnt euch zwischen Dimitri und den Blauen Löwen, Edelgard und den Schwarzen Adlern oder Claude und den Goldenen Hirschen entscheiden. Damit ihr ganz in Ruhe die einzelnen Charaktere anschauen könnt, haben wir euch hier eine Zusammenstellung der Einheiten des Heiligen Königreichs Faerghus rund um einen der Hauptcharaktere von Fire Emblem Three Houses Dimitri, zusammengestellt.

Fire Emblem Three Houses Dimitri und seine Freunde

Sobald ihr das erste mal das Kloster frei erkunden könnt, werdet ihr auch schon bald dazu gezwungen euch für eine der drei unterschiedlichen Klassen zu entscheiden. Eine wirklich beste Wahl gibt es hier nicht, denn ihr bekommt überall ein ausgewogenes Team. Ob ihr euch nun nach Sympathie oder aufgrund eines ausgeklügelten Plans entscheidet, bleibt euch überlassen. Wir zeigen euch in dieser Slider-Gallerie erst einmal alle Einheiten die ihr in euer Team bekommt, wenn ihr euch für Dimitri und die Blauen Löwen entscheidet.

In der Gallerie sehr ihr nicht nur die Grundwerte auf Level 1 jedes Charakters, sondern auch in welchen Fährigkeiten er/sie gut und schlecht sind und welche besondere Fertigkeit er/sie hat. Wenn ihr wissen wollt, welche Klassenwechsel möglich sind, solltet ihr in unserem Beitrag vorbeischauen. Natürlich könnt ihr euch auch mit den Charakteren aus den Nachbarklassen anfreunden und sie dann anheuern. Am besten geht das über gemeinsames Essen. Jetzt aber erst mal viel spaß beim Durchblättern der einzelnen Charaktere aus dem Hause der Blauen Löwen.