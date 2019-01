Kingdom Hearts 3: Alle Welten in der vollständigen Liste

In Kingdom Hearts 3 treffen die Welten und Helden der Disney- und Square Enix-Universen aufeinander. Sora kämpft gemeinsam mit Freunden, die Welten zu retten, die von der mysteriösen Organisation 13 bedroht werden. Welche das sind? Wir haben aus Kingdom Hearts 3 alle Welten in einer Liste zusammengetragen.

Kingdom Hearts 3: Alle Welten in der Liste

Als Sora reisen Spieler in Kingdom Hearts 3 durch verschiedene Welten. Dabei treffen sie auf bekannte Helden wie Goofy und Donald, Herkules, Woody oder Buzz Lightyear. Besonderes Markenzeichen des Spiels sind die Themenpark-Angriffe, bei denen sich Soras Waffe, das charakteristische Schlüsselschwert in einige der berühmtesten Attraktionen des Disneylands, beispielsweise in das Schiff aus der Fluch der Karibik-Attraktion, verwandelt. Im Spiel will man verhindern, dass die mysteriöse Organisation 13 es schafft, den Welten ihre Seelen zu rauben.

Diese Welten könnt ihr bereisen

Twilight Town (original)

Kingdom of Corona (Tangled)

Toy Box (Toy Story)

San Fransokyo (Big Hero 6)

The Caribbean (Pirates of the Caribbean)

Arendelle (Frozen)

Monstropolis (Monsters, Inc)

100 Acre Woods (Winnie the Pooh)

Olympus (Hercules)

The Keyblade Graveyard (original)

Die Liste ist wohl noch nicht ganz vollständig. Sie beinhaltet auf jeden Fall die großen offiziell bestätigten Welten, mit der letzten Welt auf der Liste einen Spoiler und lässt kleinere Orte aus, da diese eventuell nur kurz für eine Sequenz bereist werden.