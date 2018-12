Pokemon Let’s Go: Geld bekommen leicht gemacht

Die Story von Pokémon Let’s Go ist beendet und wir versuchen weiterhin alle Pokémon unserer Sammlung hinzuzufügen. Doch wie bekommen wir die nötigen Mittel, um unsere weiteren Expeditionen zu finanzieren? Mit unseren Tipps werdet ihr in Pokemon Let’s Go Geld bekommen und gar nicht wissen, wie ihr es ausgeben sollt.

Die Story von Pokémon Let’s Go ist beendet und wir versuchen weiterhin alle Pokémon unserer Sammlung hinzuzufügen. Doch wie bekommen wir schnell Geld, um unsere weiteren Expeditionen zu finanzieren? Das Problem lässt sich auf verschiedenste Weisen lösen. Die besten Tipps haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Pokemon Let’s Go Geld bekommen

Auf der Mission, unsere Pokémon-Sammlung zu vervollständigen, wird es sich nicht vermeiden lassen, dass wir Pokémon mehrfach fangen. Das ist auch gut so! Jene Taschenmonster, welche wir nicht behalten wollen, versenden wir kurzerhand an Professor Eich. Dieser gibt uns in Gegenzug verschiedene Arten von Bonbons, die wir nicht nur an unsere Pokémon verfüttern, sondern auch im Supermarkt verkaufen können. Zwar verdient man mit dieser Methode nicht besonders viel, aber es ist zumindest ein Anfang.

Unterschätzt nicht die Kämpfe

Spielt ihr die Story zum ersten Mal durch, dann solltet ihr versuchen so viele Arena- und Pokémon-Kämpfe zu machen wie ihr nur könnt. Neben den vielen Erfahrungspunkten, welche ihr für den Aufstieg eurer Monster benötigt, bekommt ihr zudem einiges an Geld für jeden Sieg. So bekommt ihr schon beim ersten Durchlauf ein nettes Vermögen.

Items finden und im Supermarkt verkaufen

Eine weitere Möglichkeit um in Pokemon Let’s Go Geld bekommen zu können, ist das auffinden von seltenen Items und deren Verkauf im Supermarkt. Hier ein paar Orte, wo ihr seltene Items erhalten oder finden könnt.

Azuria-Höhle: nach der Pokémon-Liga könnt ihr endlich die Azuria-Höhle betreten und dort Items farmen. Auf dem Boden befinden sich Lichtpunkte, welche Items beherbergen und dank des Schweifes von Pikachu oder Evoli gefunden werden können. Diese Objekte erneuern sich mehrmals täglich, nachdem ihr die Höhle verlassen habt.

nach der Pokémon-Liga könnt ihr endlich die Azuria-Höhle betreten und dort Items farmen. Auf dem Boden befinden sich Lichtpunkte, welche Items beherbergen und dank des Schweifes von Pikachu oder Evoli gefunden werden können. Diese Objekte erneuern sich mehrmals täglich, nachdem ihr die Höhle verlassen habt. Unterführungen: zwischen Route 5 und 6 sowie Route 7 und 8 liegen ebenfalls seltene Items auf dem Boden, die nur auch euch warten um eingesammelt zu werden.

zwischen Route 5 und 6 sowie Route 7 und 8 liegen ebenfalls seltene Items auf dem Boden, die nur auch euch warten um eingesammelt zu werden. eine goldene Belohnung: hinter dem Haus des Safari-Wärter in Fuchsania-City befindet sich ein Digda, welches euch täglich ein Nugget schenkt.

hinter dem Haus des Safari-Wärter in Fuchsania-City befindet sich ein Digda, welches euch täglich ein Nugget schenkt. die Riesenperle: in Mamoria-City befindet sich eine Dame mit einem süßen Flegmon. Passt einmal pro Tag darauf auf und ihr erhaltet eine Riesenperle.

Habt ihr alles eingesammelt, dann begebt euch so schnell es geht in einen Supermarkt und verkauft die Items. Besondere Objekte wie zum Beispiel ein Nugget, bringen euch 5000 Poké-Dollar ein.

Bekämpft mehrmals die Meister der Pokémon-Liga

Die vier Meister der Pokémon-Liga können nicht nur einmal bekämpft werden. Ihr könnt die Mitglieder der Liga mehrmals bekämpfen und so relativ schnell an viel Geld kommen. Wie viel ihr gewinnen könnt, verrät euch die untere Liste:

Preisgeld beim 1. Sieg:

Lorelei: 10.400 Pokédollar

Bruno: 10.600 Pokédollar

Agathe: 10.800 Pokédollar

Siegfried: 11.000 Pokédollar

Champ: 13.680 Pokédollar

Preisgeld bei weiteren Siegen:

Lorelei: 12.400 Pokédollar

Bruno: 12.600 Pokédollar

Agathe: 12.800 Pokédollar

Siegfried: 13.000 Pokédollar

Champ: 18.760 Pokédollar

Eine nützliche TM

Benutzt ihr die TM57 “Zahltag”, die ihr recht früh im Spiel bekommt, dann könnt ihr zusätzliches Geld bei Trainerkämpfen generieren. Je häufiger man diese Attacke in einem Kampf einsetzt, desto mehr Geld kann am Ende gefunden werden. Wie viel das ist, lässt sich mit folgender Rechnung herausfinden -> Level des Pokémon * 5. Hoffentlich konnten wir euch mit diesen Tipps zeigen, wie ihr in Pokemon Let’s Go Geld bekommen könnt, um eure Sammlung zu vervollständigen.