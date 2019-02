Guild Member schneller leveln in Etrian Odyssey Nexus

Etrian Odyssey Nexus ist seit dem 5.2 auf dem Nintendo 3DS erhältlich. Nachdem ihr mittlerweile schon von Anfang an aus 19 unterschiedlichen Klassen wählen könnt und dadurch auch viel ausprobieren könnt, ist es natürlich besonders mühselig eure passiven Guild Member auf ein angemessenes Level zu bringen. Wir zeigen euch, wie ihr mit dem Memory Conch schneller leveln könnt.

Aus der Vielzahl von unterschiedlichen Klassen ist es gar nicht so einfach die Klassen zu finden, die dir liegen und spaß machen. Dazu gehört viel ausprobieren. Da die Charaktere in den Etrian Odyssey Games aber nicht unbedingt super schnell aufleveln, ist es immer wieder mühselig einen neuen Charakter in die Party aufzunehmen. Zum Glück gibt es in Etrian Odyssey Nexus eine Möglichkeit eure passiven Guild Member schneller zu leveln.

Mit dem Memory Conch schneller leveln

In Etrian Odyssey Nexus gibt es ein spezielles Item namens Memory Conch. Legt ihr den Memory Conch einem eurer aktiven Party-Mitglieder an, so werden im Kampf erhaltene Erfahrungspunkte zu Teilen auch an die passiven Guild Member in eurer Basis gegeben. Somit könnt ihr eure Guild Member schneller leveln. Der Memory Conch ist ein Ring und kann auf einen Gegenstandsslot gelegt werden. Außer der Fähigkeit Erfahrung an die passiven Mitglieder zu geben, hat er allerdings keine weiteren Boni.

So bekommt ihr den Memory Conch

Der Memory Conch ist ein extrem praktisches Item, wenn ihr euch durch unterschiedliche Klassen durchprobieren wollt. Zum Glück erhält man ihn schon relativ am Anfang. Sobald ihr in euren ersten Dungeon komplett Kartiert habt, müsst ihr ins Hauptquartier gehen und dort mit Prinzessin Persephone sprechen. Wählt im Untermenü den Punkt Registry und dann Maps und zeigt ihr eure erste komplette Karte. Als Belohnung erhaltet ihr dann von ihr den Memory Conch.

Viel Spaß beim Ausprobieren der verschiedenen Klassen! Dank des Memory Conch könnt ihr nun in Etrian Odyssey Nexus schneller leveln!