3 Tipp 3: In Bewegung bleiben

Beim Kampf solltet ihr darauf achten, nicht von Killavolts Attacken getroffen zu werden. Demnach solltet ihr immer in Bewegung bleiben. Am besten ihr bewegt euch nicht hin und her, sondern entscheidet euch für eine Richtung, in die ihr ausweicht, so treffen euch seine Attacken schwerer. So wird es euch auch möglich, an seine Schwachstelle zu kommen. Die Seiten und der Rücken sind nicht von seinem Schild geschützt. Fokussiert euer Feuer auf diesen Bereich!