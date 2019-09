Der Release eines großen Spiels steht bevor. Um euch die langen Ladezeiten und eventuelle Serverausfälle zu ersparen und die Nerven zu schonen, könnt ihr den Borderlands 3 Preload bereits jetzt starten. Hier findet ihr außerdem die Eary Access Infos, ab wann ihr spielen könnt.

Borderlands 3 Preload starten und spielen

Der heiß ersehnte Shooter erscheint zunächst leider nur im Epic Games Store. Das sagen wir nicht, weil wir per se was gegen diese Plattform haben, sondern weil Exklusivitäten immer für eine Ausgrenzung sorgen. Den Borderlands 3 Preload im Epic Store könnt ihr über die Produktseite starten und bereits jetzt wichtige Dateien herunterladen. Spielen könnt ihr natürlich erst zum Release des Titels (Infos weiter unten)

Was ist nicht dabei?

Beim Borderlands 3 Preload werden nicht schon alle Spieldateien heruntergeladen. Um es Raubkopierern schwerer zu machen, behalten sich die Entwickler noch wichtige Dateien für sich. Diese und der Day One-Patch werden erst zum offiziellen Release über den Epic Store ausgeliefert. Die Downloadgröße ist dann aber deutlich geringer!

Warum Day One Patch?

Die Zeit zwischen dem Gold-Status, also dem Moment wo, das Spiel abgegeben werden muss und für die Erstellung der Discs herangezogen wird, und dem tatsächlichen Release vergehen manchmal Monate. In dieser Zeit arbeiten die Entwickler fleißig an weiteren kleinen Verbesserungen, die ihr dann am ersten Tag herunterladen und genießen könnt.

Borderlands 3 Start auf der PS4 und Xbox One

Ab den folgenden Zeiten habt ihr weltweit Zugriff auf das Spiel. Auf dieser Seite könnt ihr schon vor Release einige ingame-Ausrüstungsgegenstände freischalten.

September 12, 2019 – 21:00 PDT

September 13, 2019 – 00:00 EDT

September 13, 2019 – 00:00 BRT

September 13, 2019 – 00:00 BST

September 13, 2019 – 00:00 CEST

September 13, 2019 – 00:00 SAST

September 13, 2019 – 00:00 MSK

September 13, 2019 – 00:00 SGT

September 13, 2019 – 00:00 JST

September 13, 2019 – 00:00 AEST

September 13, 2019 – 00:00 NZST

Borderlands 3 Start auf dem PC

Und hier findet ihr die Zeiten, ab wann ihr das Game auf dem PC spielen könnt. Stellt aber sicher, dass eure Maschine auch stark genug dafür ist. Hier findet ihr die Systemanforderungen. Vergesst nicht, den Borderlands 3 Preload rechtzeitig zu starten, um zur Veröffentlichung gleich loslegen zu können!

September 12, 2019 – 16:00 PDT

September 12, 2019 – 19:00 EDT

September 12, 2019 – 20:00 BRT

September 13, 2019 – 00:00 BST

September 13, 2019 – 01:00 CEST

September 13, 2019 – 01:00 SAST

September 13, 2019 – 02:00 MSK

September 13, 2019 – 07:00 SGT

September 13, 2019 – 08:00 JST

September 13, 2019 – 09:00 AEST

September 13, 2019 – 11:00 NZST