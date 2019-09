Der eSport Verband Österreich (ESVÖ) organisiert bereits zum zweiten mal hintereinander das größte live Fortnite Turnier. Zwischen 18. und 20. Oktober könnt ihr in der A1 eSports Arena kostenlos Fortnite spielen und geile Preise gewinnen. Hier gibt’s alle Infos zum Fortnite Turnier auf der Game City 2019!

Bild: Pascal Riesinger

Das Fortnite Turnier auf der Game City

Wenn die Game City in Wien stattfindet, treffen sich viele Gamingfans aus ganz Österreich, um gemeinsam zu plaudern, ihre Cosplays zu präsentieren und natürlich jede Menge Spiele zu zocken. Neben der Langen Nacht der Game City gibt es eine wissenschaftliche Fachtagung, eine Cosplay-Parade und jede Menge eSports-Veranstaltungen. Eine genaue Übersicht über das Programm und die Highlights der Game City 2019 findet ihr in diesem Beitrag.

Gaming wird professionell

Professionelles Gaming wird immer beliebter. Gamer zu sein ist heute ein legitimier Berufswunsch und nichts außergewöhnliches mehr. Ihr meint, ihr habt das Zeug dazu? Erste Erfahrungen im eSport könnt ihr auf der game City sammeln. Wer sich gerne mit anderen misst, hat auf der Game City 2019 nämlich die Möglichkeit, am Fortnite Turnier teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen. Die Teilnahme am Turnier ist kostenlos und klappt ohne Voranmeldung. Das heißt, ihr könnt einfach am Rathausplatz bei der A1 eSports Arena vorbeikommen und mitspielen.

Dort habt ihr außerdem die Gelegenheit, mit erfahrenen eSportlern zu sprechen, ihnen Fragen über ihren Werdegang zu stellen und euch für euer Lieblingsgame vielleicht sogar den ein oder anderen Geheimtipp abzuholen. Ihr solltet euch die Chance also nicht entgehen lassen.

Bild: Pascal Riesinger

Infos und Details zum Fortnite Turnier

Damit es nicht zu Problemen kommt, wird das Fortnite Turnier auf der Game City nict online ausgetragen sondern auf einem Custom Server gespielt. Über 50 Spielrunden an allen Tagen werden von den Veranstaltern erwartet. Da sollte natürlich alles ruckelfrei über die Bühne gehen. Im letzten Jahr haben über 5000 Teilnehmer ihr Bestes gegeben – heuer könnten es noch mehr werden! Dass sich jeder an die Spielregeln hält, kontrollieren in etwa 30 zertifizierte eSports-Schiedsrichter des ESVÖ.

Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Runde erhalten ein goldenes Ticket für das große Finale. Zuzüglich zum Titel „Game City Champion 2019“ gibt es einen Pokal und Sachpreise der Aussteller zu gewinnen.