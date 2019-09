Vom 18. bis 20. Oktober 2019 kombiniert die Game City , Österreichs größte Videospiel-Messe, unter dem Motto „Verbindet!“ bereits das 13. Mal in Folge die verschiedensten Aspekte von Gaming. Auf ca. 15.000 m² im Wiener Rathaus und am Rathausplatz findet die Game City 2019 statt. Werfen wir einen Blick auf das Programm und die Highlights.

Game City 2019 – Programmhighlights

Die Game City im Wiener Rathaus ist die österreichische Antwort auf die E3 und gamescom – wir haben zwar weder Neuankündigungen, noch hunderttausende Besucher, aber wir haben die geilste Location der Welt! Und da zockt es sich gleich viel lieber – mit dabei sind auch heuer wieder einige spannende Titel. Neben den Spielen bietet die Game City aber auch ein buntes Rahmenprogramm mit spannenden Vorträgen, lehrreichen Workshops, Beratung zum richtigen pädagogischen Umgang mit Spielen und spielerischem Lernen.

Bild: Andreas Tischler

Hard Facts auf einen Blick

Wann: 18. – 20. Oktober 2019

Öffnungszeiten: Fr 9 – 18 Uhr, Sa und So 10 – 19 Uhr

Lange Nacht der Game City: Fr von 19 – 24 Uhr, Eintritt mit Anmeldung ab 16 Jahren

Eintritt: Kostenlos

Wo: Wiener Rathaus, Eingang über Rathausplatz

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern haben bei der Game City nicht nur die Gelegenheit, die neuesten Spiele auszuprobieren und neue Trends zu entdecken, es gibt auch jede Menge Beratung, Workshops und Information rund um das Thema Gaming. Jürgen Czernohorszky, Stadtrat für Jugend und Bildung

E-Sport auf der Game City 2019

E-Sport ist mittlerweile auch in Österreich am aufsteigenden Ast. Mit dem Zugpferd A1 konnte sich die Szene in den letzten Jahren deutlich professionalisieren. Diese E-Sport-Turniere finden auf der Game City 2019 statt:

Auf der Game City tragt der ESVÖ (eSport Verband Österreich) am Wiener Rathausplatz das größte Offline-Turnier im deutschsprachigen Raum aus.

In der A1 eSports Arena werden sich während der offenen Qualifikationsrunden wieder über 5000 Spieler in Fortnite messen. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Runde erhalten ihr goldenes Ticket für das große Finale. Zuzüglich zum Titel „Game City Champion 2019“ gibt es einen Pokal und Sachpreise zu gewinnen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung – einfach vorbeikommen und mitspielen!

Ubisoft veranstaltet die „Rainbow Six Siege Austrian Nationals“. Hier geht es für die besten Spieler Österreichs um 5000 Euro Preisgeld und die Teilnahme am Finale, dem Clash of Nations in Leipzig.

Bild: Andreas Tischler

Die Lange Nacht der Game City 2019

Die „Lange Nacht der Game City“ ist wieder zurück. Sie wird in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer Wien und deren Jugendmarke AK Young am Freitag, den 18. Oktober von 19 bis 0 Uhr veranstaltet. Gaming-Fans über 16 Jahre, die sich zuvor online registriert haben, erwartet eine unverwechselbare Atmosphäre. Die Anmeldung zur Langen Nacht der Game City ist ab Anfang Oktober auf der Webseite möglich.

Cosplay-Parade

Am Samstag, den 19. Oktober steht die Cosplay-Parade auf dem Programm. Sie startet um 13:00 im MuseumsQuartier und endet um 14:30 auf der Game City-Bühne am Rathausplatz.

Verhüllungen: Die Cosplay Parade und die Messe fallen unter die Ausnahmebestimmungen für das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz. Auf der Parade und am Veranstaltungsgelände sind Maskierungen erlaubt. Beim Hin- und Rückweg nicht.

Anmeldung und Bestimmungen: Wenn ihr bei der Parade der Game City 2019 mitmachen wollt, könnt ihr euch auf dieser Seite anmelden. Alle Infos zu den Regeln für Cosplays der Game City findet ihr in dieser Übersicht.

Bild: WienXtra David Pan – GoodLifeCrew

Fachtagung FROG – „Mixed Reality“

Die Fachtagung FROG steht 2019 ganz im Zeichen von „Mixed Reality“ und befasst sich dabei mit den verschwimmenden Grenzen zwischen analoger Realität und digitaler Virtualität. Teilnehmer dürfen sich auf Vorträge, Diskussionen und Workshops freuen, die Einblicke in die gesellschaftliche und wissenschaftliche Bedeutung von Games und Gamification bieten. Die Fachtagung FROG findet von Freitag bis Sonntag statt. Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist kostenlos. Weitere Infos findet ihr auf der Webseite von frogvienna.

Liste der Aussteller

MediaMarkt

Microsoft – Xbox

Nintendo

OMEN by HP

Proworx

Saturn

Sony Playstation

Square Enix

Ubisoft

FM4 Indie Area

Bild: Game City

Schultag der Game City

Traditionell bildet der Schultag@GAME CITY am Freitag den Auftakt der Messe. Auch zur Game City 2019 bieten wienXtra-schulevents und ihre Partner wieder interessierten Schulklassen ein Programm, das dazu anregt, sich mit den eigenen Gaming-Erfahrungen und den Wirkungen von Games auseinanderzusetzen. Neben Workshops und Vorträgen stehen unter anderem Messe-Führungen auf dem Programm.

Neue App zur Game City 2019

Die offizielle App – „dabei! Die App zur GAME CITY“ – in Partnerschaft mit dem Stadtsender W24 versorgt mit exklusiven Inhalten, Live-Berichterstattung vor Ort sowie Informationen zu Programm und Ausstellern. Dort findet ihr den Lageplan und das offizielle Gewinnspiel. Sie ist ab Oktober für Android und iOS erhältlich.