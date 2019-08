Gamescom 2019: Autogrammstunden in der Signing Area

Wenn ihr auf der Suche nach Autogrammen eurer Lieblingsstars seid, schaut am besten in Halle 11.2 vorbei. Die Gamescom Autogrammstunden finden in den beiden Signing Areas statt, die von Mittwoch bis Samstag, jeweils ab 12:00 Uhr geöffnet haben. Um nicht in der Schlange stehen zu müssen, checkt das Tool Linistry. Hiermit könnt ihr euch kostenlos während der gamescom 2019 ein Fast Lane Ticket sichern.

Gamescom 2019 Autogrammstunden Signing Area 1

Mittwoch, 21. August 2019

13:00-15:00 Uhr GamerBrother , TisiSchubech , NoHandGaming , DerKeller

15:30-16:30 Uhr DieserOskar

17:30-19:00 Uhr Felix von der Laden & Kati Karenina

Donnerstag, 22. August 2019

13:00-16:00 Uhr Lusor Koeffizient

17:00-19:00 Uhr DoctorBenx

Freitag, 23. August 2019

13:00-15:00 Uhr Kedos

16:00-17:00 Uhr GermanSnakeGaming

Samstag, 24. August 2019

12:30-14:00 Uhr Felix von der Laden & Kati Karenina

14:30-15:30 Uhr DieserOskar

Gamescom 2019 Autogrammstunden Signing Area 2

Mittwoch, 21. August 2019

14:00-16:00 Uhr Der Heider & Klengan

17:00-19:00 Uhr Saftiges Gnu

Donnerstag, 22. August 2019

13:00-14:30 Uhr Marky

15:00-16:30 Uhr LPmitKev & Mr. Maikap

17:00-19:00 Uhr Sarazar , Gerrit , Mafuyu

Freitag, 23. August 2019

16:00-17:00 Uhr Daniel SimFans.de, Tanja Akisima.de, Bene EisteeRitter

17:30-20:00 Uhr Lenny & VSkillZ & LarsOderSo

Samstag, 24. August 2019

12:30-14:00 Uhr DoctorBenx

14:00-15:00 Uhr Daniel SimFans.de, Tanja Akisima.de, Bene EisteeRitter

16:00-19:00 Uhr Fixx