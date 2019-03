Tetris 99 Event: 999 Goldpunkte gewinnen

Tetris 99 ist das Battle Royale Game unter den Tetris-Spielen. Seit Februar können Abonennten des Nintendo-Switch-Online-Service kostenlos Tetris 99 auf ihrer Nintendo Switch spielen. Für das Wochenende vom 8.3 bis zum 11.3 wurde nun das erste Tetris 99 Event angekündigt. Im Grand Prix könnt ihr mit etwas Geschick und Glück 999 Goldpunkte für das My.Nintendo Bonusprogramm gewinnen.

In Tetris 99 könnt ihr gegen 98 andere Spieler in Tetris antreten. Nur einer kann Gewinnen! Wie genau Tetris 99 funktioniert und worauf ihr beim zocken achten müsst, erfahrt ihr in unserem Tetris 99 Guide.

999 Goldpunkte gewinnen

Das erste Tetris 99 Event lässt euch mit etwas Glück 999 Goldpunkte gewinnen. Goldpunkte sind eine Art Währung, die ihr beispielsweise für das Kaufen von Spielen im e-shop der Nintendo Switch bekommt. Ein Goldpunkt ist dabei ein Cent wert. Goldpunkte können auf der offiziellen my.nintendo Website für Prämien und Rabatte eingetauscht werden. Ihr könnt die Goldpunkte aber auch beim Kauf im e-shop anstatt echtem Geld einsetzen und euch dadurch Spiele billiger holen. Der Gewinn im Tetris 99 Grand Prix lässt sich also auf 9,99€ berechnen!

Bild: Nintendo

Um an diese 999 Goldpunkte zu kommen, müsst ihr am Tetris 99 Event teilnehmen und euer Match gewinnen. Dann habt ihr die Chance auf die Goldpunkte. Insgesamt werden 999 mal 999 Goldpunkte verschenkt. Jeder, der ein Tetris-Match gewinnt und somit den Titel “Tetris Maximus” erhält, wird für das Gewinnspiel eingetragen. Gewinnt ihr öfter, erhöhen sich die Gewinnchancen allerdings nicht. Das heißt, es reicht vollkommen einmal zu gewinnen. Gibt es weniger als 999 Gewinner, bekommt jeder die 999 Goldpunkte. Gibt es jedoch mehr Gewinner, so wird am Ende ausgelost, wer die Goldpunkte gewinnt.

Tetris 99 Event: So macht ihr mit

Das Tetris 99 Event wird vom 8.3.2019 um 14:00 Uhr (MEZ) bis zum 11.3.2019 um 7:59 stattfinden. Ihr könnt im gesamten Zeitraum die Chance nutzen die 999 Goldpunkte zu gewinnen. Mitmachen kann jeder, der einen Nintendo-Switch-Online Mitgliedschaft und einen Nintendo-Account hat. Ihr tretet dabei gegen andere Spieler aus Europa an. Ausgeschlossen ist jedoch Italien, die zeitgleich ihr eigenes Event haben.